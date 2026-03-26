Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Ευρώπης - 80.000 τόνων και 310 μέτρων, ένας θαλάσσιος γίγαντας 26-03-2026 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το France Libre, γνωστό μέχει τώρα ως Porte-avions de nouvelle génération ( PA-NG), είναι ένα αεροπλανοφόρο που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί για το Γαλλικό Ναυτικό. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. «Ταβάνι του είναι το 12%»: Η πρόβλεψη του μετρ των δημοσκοπήσεων που τον εξέθεσε ο Τσίπρας instanews.gr «Μια υπέροχη μανούλα»: Η Μυρτώ της Πάρου χαμογελά ξανά – Η νέα φωτογραφία και το κύμα συμπαράστασης στη μητέρα της dailymedia.gr Μαζί μπορούν να ξεπεράσουν το 10%: Σε ποια έκανε την πρόταση-βόμβα ο Αντώνης Σαμαράς instanews.gr Όλοι στον ΠΑΟΚ περιμένουν το δικό του step up! menshouse.gr Το scout report του Ιβάν Μαρτίν: Είναι το 8άρι για το οποίο αξίζει να κάνει all in ο ΠΑΟ; menshouse.gr «Νικητής» στον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μυλωνάκης: H πρώτη φωτογραφία μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του (Pic) dailymedia.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ μαθηματικών που δείχνει ότι ξέχασες και τα πολύ απλά; menshouse.gr Τ.J. Σορτς: Στερνή μου γνώμη να σε είχα πρώτα… menshouse.gr Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Ευρώπης - 80.000 τόνων και 310 μέτρων, ένας θαλάσσιος γίγαντας SHARE