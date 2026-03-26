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Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Ευρώπης - 80.000 τόνων και 310 μέτρων, ένας θαλάσσιος γίγαντας

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Το France Libre, γνωστό μέχει τώρα ως Porte-avions de nouvelle génération ( PA-NG), είναι ένα αεροπλανοφόρο που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί για το Γαλλικό Ναυτικό.

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Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Ευρώπης - 80.000 τόνων και 310 μέτρων, ένας θαλάσσιος γίγαντας