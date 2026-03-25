Στα 12 του σταμάτησε να μιλά και να κινείται, αλλά όχι να σκέφτεται - «9 χρόνια παγιδευμένος στο σώμα μου»

Μια ιστορία που αναδεικνύει πολλά από όσα δυσάρεστα περιστρέφονται γύρω από την αναπηρία αλλά προσφέρει και ένα μάθημα προσωπικού θριάμβου είναι αυτή του Μάρτιν Πιστόριους, ενός 50χρονου σήμερα Νοτιοαφρικανού, ο οποίος σε ηλικία 12 ετών αρρώστησε και σταμάτησε σταδιακά να κινείται, να μιλά, να επικοινωνεί, αλλά όχι να σκέφτεται και να έχει συνείδηση.

Αυτή η ιστορία που μεταφέρει το βρετανικό μέσο metro.co.uk, περιγράφει τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον ρατσισμό, τα βασανιστήρια, την απόρριψη, τη ζωή σε ίδρυμα, την επιστροφή, την αγάπη, τη νίκη ενός ανθρώπου που δεν σταμάτησε να παλεύει και να διεκδικεί.

«Για σχεδόν μία δεκαετία, ο Μάρτιν Πιστόριους ήταν αναγκασμένος να ακούει επαναλήψεις παιδικών σειρών, δεμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, ανίκανος να κινηθεί ή να μιλήσει.

Το μυαλό του ήταν σε πλήρη εγρήγορση. Όμως βρισκόταν παγιδευμένο μέσα στο ίδιο του το σώμα. Ο Μάρτιν πέρασε τα τέλη της εφηβείας και τα 20 του χρόνια σε ένα κέντρο φροντίδας στα προάστια του Γιοχάνεσμπουργκ, περιμένοντας κάθε μέρα τον πατέρα του, Ρόντνεϊ, να τον πάρει μετά τη δουλειά.

Διαβάστε την ιστορία του στο ethnos.gr