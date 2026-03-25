Στα 12 του σταμάτησε να μιλά και να κινείται, αλλά όχι να σκέφτεται - «9 χρόνια παγιδευμένος στο σώμα μου»

Αυτή η ιστορία που μεταφέρει το βρετανικό μέσο metro.co.uk, περιγράφει τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον ρατσισμό, τα βασανιστήρια, την απόρριψη, τη ζωή σε ίδρυμα, την επιστροφή, την αγάπη, τη νίκη ενός ανθρώπου που δεν σταμάτησε να παλεύει και να διεκδικεί.
«Για σχεδόν μία δεκαετία, ο Μάρτιν Πιστόριους ήταν αναγκασμένος να ακούει επαναλήψεις παιδικών σειρών, δεμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, ανίκανος να κινηθεί ή να μιλήσει.
Το μυαλό του ήταν σε πλήρη εγρήγορση. Όμως βρισκόταν παγιδευμένο μέσα στο ίδιο του το σώμα. Ο Μάρτιν πέρασε τα τέλη της εφηβείας και τα 20 του χρόνια σε ένα κέντρο φροντίδας στα προάστια του Γιοχάνεσμπουργκ, περιμένοντας κάθε μέρα τον πατέρα του, Ρόντνεϊ, να τον πάρει μετά τη δουλειά.
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