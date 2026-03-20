Ο Τραμπ απειλεί ανοιχτά τις χώρες του ΝΑΤΟ - «Είστε δειλοί, θα το θυμόμαστε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμακώνει κατά των χωρών του ΝΑΤΟ για την υπόθεση των Στενών του Ορμούζ.

Σε ευθείες απειλές κατά των χωρών του ΝΑΤΟ μετά την άρνησή τους να τον βοηθήσουν στον πόλεμο στο Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε με τον γνωστό του τρόπο, τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι χωρίς τη συμμετοχή της χώρας του, το ΝΑΤΟ είναι «μια χάρτινη τίγρη».

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ στο Truth Social, ανέφερε ότι, αν και η στρατιωτική νίκη απέναντι στο Ιράν έχει επιτευχθεί με ελάχιστο κίνδυνο για τα μέλη του ΝΑΤΟ, τα κράτη μέλη συνεχίζουν να «παραπονιούνται» για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, τις οποίες είναι αναγκασμένα να πληρώνουν.

Παράλληλα, τόνισε ότι αρνούνται να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, «έναν απλό στρατιωτικό ελιγμό που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο». Ο Τραμπ κατηγόρησε τα μέλη του ΝΑΤΟ ως «δειλά» και υποσχέθηκε ότι «θα το θυμόμαστε».

Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΤΙΓΡΗΣ! Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα για να εμποδίσουν την πυρηνική εξουσία του Ιράν. Τώρα που ο αγώνας αυτός έχει ΚΕΡΔΙΣΕΙ στρατιωτικά, με ελάχιστο κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώνουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μια απλή στρατιωτική επιχείρηση που αποτελεί τον μοναδικό λόγο για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Είναι τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο. ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΑΣΤΕ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ.