Απίστευτη γκάφα: Γάλλος αξιωματικός αποκάλυψε τη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ» κάνοντας τζόκινγκ πάνω στο πλοίο

Το πρωί της 13ης Μαρτίου ένας νεαρός αξιωματικός του γαλλικού πολεμικού ναυτικού έκανε τζόκινγκ στο κατάστρωμα του πολεμικού πλοίου «Σαρλ Ντε Γκωλ» στο οποίο υπηρετεί.

Για να καταγράψει τις επιδόσεις του αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Strava μέσω ενός έξυπνου ρολογιού. Ο αξιωματικός είχε δημόσιο προφίλ στη συγκεκριμένη εφαρμογή, με συνέπεια ο καθένας να μπορεί να δει τις κινήσεις του.

Με την πράξη του αυτή, ο Γάλλος αξιωματικός αποκάλυψε σχεδόν σε ζωντανή μετάδοση την ακριβή θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ» και της συνοδείας του στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως γράφει η εφημερίδα «Le Monde». Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η αμέλεια αυτή του αξιωματικού φαίνεται πως έδωσε την ακριβή τοποθεσία του πολεμικού πλοίου στο οποίο βρισκόταν.

Έτσι ο «Αrthur» κατέγραψε σχεδόν σε ζωντανή μετάδοση την ακριβή θέση του αεροπλανοφόρου και της συνοδείας του βορειοδυτικά της Κύπρου και περίπου 100 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές.

Το ημερολόγιο του «Αrthur», όπως φαίνεται στην εφαρμογή είναι αποκαλυπτικό.

Στις 14 Φεβρουαρίου, ήταν στη θάλασσα, 40 χιλιόμετρα από το Χερβούργου της Γαλλίας. 26 και 27 Φεβρουαρίου, βρίσκεται στην ξηρά, στην Κοπεγχάγη, ενώ το αεροπλανοφόρο έκανε στάση στο Μάλμε της Σουηδίας. Και στις 13 Μαρτίου βρίσκεται βορειοδυτικά της Κύπρου, μια πληροφορία που επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες αργότερα, όταν έγιναν διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες αυτής της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου.

Όταν ερωτήθηκε, το Γενικό Επιτελείο των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε ότι η δημοσίευση αυτής της διαδρομής στη Strava «δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες», για τις οποίες «οι ναυτικοί ενημερώνονται τακτικά». Υπόσχεται ότι «θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τη διοίκηση».

Ο «Αrthur» δεν είναι ο μόνος ναύτης που κατάφερε να εντοπίσει η «Le Monde» στο Strava. Σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκεται σε αποστολή τις τελευταίες ημέρες, τουλάχιστον ένα άλλο δημόσιο προφίλ δημοσιεύει αθλητικές δραστηριότητες με τοποθεσία και, ταυτόχρονα, τη θέση του πλοίου. Στα δημόσια προφίλ υπάρχουν επίσης φωτογραφίες της γέφυρας, άλλων στρατιωτικών ή ακόμη και αθλητικού εξοπλισμού στο εσωτερικό των πλοίων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Strava βρίσκεται σε δύσκολη θέση για την αθέλητη διαρροή πληροφοριών.

Το 2018 είχε φτιάξει έναν χάρτη που έδειχνε τα σημεία που προτιμούν οι δρομείς σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε γήπεδα και πάρκα ήταν και πολλές στρατιωτικές βάσεις, κάποιες μάλιστα άγνωστες στο ευρύ κοινό, όπως αμερικανικές βάσεις στη Συρία.

Πηγή: iefimerida.gr