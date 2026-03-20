Πρόβλεψη σοκ: «Η τιμή του πετρελαίου μπορεί να ξεπεράσει τα 180 δολάρια το βαρέλι»

Μία εκτίμηση που έρχεται να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια σε μία ούτως ή άλλως προβληματική κατάσταση, κάνουν παράγοντες του τομέα του πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως γράφει η αμερικανική εφημερίδα επικαλούμενη πηγές της, οι τιμές του πετρελαίου ίσως ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι αν τα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν συνεχιστούν.

Το χρονικό όριο που θέτουν για να συμβεί κάτι τέτοιο δεν είναι μακρινό, καθώς έκαναν λόγο για μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει προ ημερών ότι το Ιράν έχει σχεδόν χάσει τη μάχη, αλλά την Τεχεράνη να εξακολουθεί να δείχνει αλώβητη και μάλιστα να επηρεάζει η ίδια την παγκόσμια Οικονομία με επιθέσεις που εξαπολύει σε στρατηγικούς στόχους αλλά και με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το ενδεχόμενο να βρίσκομαστε σε μια ανάλογη κατάσταση σε έναν μήνα από σήμερα, δεν φαντάζει πλέον καθόλου απίθανο.