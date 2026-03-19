Σοκ στις ΗΠΑ: Δήμαρχος κατέρρευσε και πέθανε κατά τη διάρκεια ομιλίας λίγο μετά την εκλογή του

Ένας νεοεκλεγείς δήμαρχος του Άινταχο των ΗΠΑ έχασε τη ζωή του αφότου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ομιλίας σε συνάντηση του δήμου, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες διάσωσης από έναν γειτονικό δήμαρχο.

Ο δήμαρχος του Νάμπα, Ρικ Χόγκαμποαμ, υπέστη «επείγον ιατρικό επεισόδιο» ενώ μιλούσε γύρω στις 18:45 την Τετάρτη (18/3) στο Ίγκλ του Άινταχο, σύμφωνα με το Idaho News.

Όπως αναφέρει και η New York Post, ο δήμαρχος του Ίγκλ, Μπραντ Πάικ, που καθόταν δίπλα στον 47χρονο πολιτικό, ήταν ο πρώτος που έκανε Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (CPR). Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Treasure Valley Partnership διακόπηκε καθώς ο πολιτικός περιθάλπονταν από αστυνομικούς, πυροσβέστες και διασώστες που έσπευσαν στο σημείο.

Οι προσπάθειες διάσωσης δεν είχαν αποτέλεσμα και ο Χόγκαμποαμ απεβίωσε — μόλις δύο μήνες μετά την ορκωμοσία του ως δήμαρχος του Νάμπα, που βρίσκεται δυτικά του Μπόιζι. Είχε επικρατήσει στις εκλογές του Νοεμβρίου με 62,86% των ψήφων, νικώντας τρεις αντιπάλους και έγινε ο 31ος δήμαρχος του Νάμπα.

Ο Χόγκαμποαμ, γνωστός για την αγάπη του για τους Buffalo Bills, μετακόμισε από τη δυτική Νέα Υόρκη στο Νάμπα το 2008. Αργότερα υπηρέτησε ως αρχηγός προσωπικού της πρώην δημάρχου Ντέμπι Κλινγκ, της προκατόχου του, για σχεδόν τέσσερα χρόνια. Είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως μέλος του δημοτικού συμβουλίου, αναπληρωτής γερουσιαστής του Άινταχο και υπάλληλος της κομητείας Κάνιον, μια θέση στην οποία ήταν υπεύθυνος για τον προϋπολογισμό και τις εκλογές της κομητείας.

Τα συγκινητικά λόγια των Ρεπουμπλικανών του Άινταχο

Το γραφείο του Χόγκαμποαμ περιέγραψε τον θάνατό του ως «ανείπωτη απώλεια», ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής του Άινταχο τον χαρακτήρισαν ως κάποιον που ήταν «περισσότερα από δημόσιος υπάλληλος». «Ήταν σταθερό χέρι, σκεπτικός ηγέτης και φίλος που νοιαζόταν πραγματικά για το μέλλον της κοινότητας», δήλωσαν. «Η αφοσίωσή του στην ενίσχυση του Νάμπα, η υποστήριξη των οικογενειών και η προώθηση μιας στοχαστικής ανάπτυξης θα αφήσουν ένα διαρκές αποτύπωμα για τις επόμενες γενιές».

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Άινταχο απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Χόγκαμποαμ, λέγοντας ότι ήταν «ό,τι θέλουμε να είναι οι πολιτικοί μας ηγέτες», ενώ ο Φιλ Μαγκρέιν, γραμματέας πολιτείας του Άινταχο, δήλωσε ότι έμεινε «συντετριμμένος». «Πέρα από το να κάνουμε απλώς τη δουλειά μας, μοιραζόμασταν την αγάπη για τις ψηφοφορίες, τις εκλογές και την πολιτική», είπε ο Μαγκρέιν.

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, ο Χόγκαμποαμ παρακολούθησε εκπαιδευτική συνεδρία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νάμπα, λέγοντας ότι μαγεύτηκε από την «όμορφη μέρα». Η αιτία θανάτου του Χόγκαμποαμ παραμένει άγνωστη. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μίμι, πέντε παιδιά και ένα εγγόνι, σύμφωνα με το Idaho State Journal.

Οι αξιωματούχοι του Νάμπα θα πρέπει να διορίσουν τον διάδοχο του Χόγκαμποαμ πριν από τις επόμενες εκλογές, που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια.

Πηγή: ethnos.gr