Η στιγμή που πύραυλος του Ισραήλ πέφτει δίπλα σε Ρώσο δημοσιογράφο στο νότιο Λίβανο (vid)

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που πύραυλος του Ισραήλ πέφτει δίπλα σε Ρώσο δημοσιογράφο την ώρα που κάνει ρεπορτάζ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το Russia Today (RT) ο επικεφαλής του γραφείου του τηλεοπτικού καναλιού στο Λίβανο, Στιβ Σουίνι, και ο εικονολήπτης της ομάδας του τραυματίστηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ωστόσο, και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο και έχουν τις αισθήσεις τους.

Η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών

Το συμβάν σχολίασε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία, όπως επισημαίνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, τόνισε ότι «η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών».

«Αυτή η επίθεση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαία», σημείωσε.

Πηγή: protothema.gr