Η στιγμή που πύραυλος του Ισραήλ πέφτει δίπλα σε Ρώσο δημοσιογράφο στο νότιο Λίβανο (vid)

Σύμφωνα με το Russia Today (RT) ο επικεφαλής του γραφείου του τηλεοπτικού καναλιού στο Λίβανο, Στιβ Σουίνι, και ο εικονολήπτης της ομάδας του τραυματίστηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας.
Ωστόσο, και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο και έχουν τις αισθήσεις τους.
Η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών
Το συμβάν σχολίασε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία, όπως επισημαίνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, τόνισε ότι «η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών».
«Αυτή η επίθεση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαία», σημείωσε.
Πηγή: protothema.gr