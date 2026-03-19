Υπουργός Άμυνας ΗΠΑ: «Αχάριστοι οι Ευρωπαίοι, θα έπρεπε να λένε 'ευχαριστώ στον Τραμπ»

«Σήμερα θα γίνει το μεγαλύτερο κύμα της επίθεσης στο Ιράν» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και επιτέθηκε ανοικτά στους «αχάριστους Ευρωπαίους που θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, οι στόχοι της σύγκρουσης με το Ιράν δεν έχουν αλλάξει, αν και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει αρκετές διαφορετικές εκδοχές σχετικά με το γιατί έγινε η επίθεση, από την αλλαγή καθεστώτος για τον λαό του Ιράν, μέχρι την απειλή των πυρηνικών.

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, οι ΗΠΑ έχουν πλήξει μέχρι σήμερα πάνω από 7.000 στόχους στο Ιράν.

«Οι δυνατότητές μας συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ εκείνες του Ιράν συνεχίζουν να φθίνουν», ανέφερε αρχικά προσθέτοντας ότι οι αντιαεροπορικές άμυνες του Ιράν έχουν εξουδετερωθεί πλήρως.

«Ο κόσμος, η Μέση Ανατολή, οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη και ακόμη και τμήματα του δικού μας Τύπου θα έπρεπε να λένε ένα πράγμα προς τον πρόεδρο Τραμπ – 'ευχαριστώ'».