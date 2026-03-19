Αυτάρεσκος και σίγουρος: Ο Τραμπ νιώθει «βασιλιάς» αλλά χάνει ήδη τον πόλεμο στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Βγαίνει στις κάμερες άνετος, χαμογελαστός, σίγουρος, εκτός αν κάποιος δημοσιογράφος του απευθύνει ερώτηση που δεν του αρέσει. Δηλώνει ότι το Ιράν έχει σχεδόν νικηθεί και ο πόλεμος θα τελειώσει όποτε το αποφασίσει ο ίδιος, απειλεί το ΝΑΤΟ και όσους δεν ακολουθούν τις προσταγές του. Νιώθει βασιλιάς.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει πάει ποτέ σε πόλεμο με λιγότερη δημόσια υποστήριξη από όση έχει ο Ντόναλντ Τραμπ για αυτόν με το Ιράν.

Ακόμη και η τόσο επικρινόμενη επέμβαση του Μπαράκ Ομπάμα στη Λιβύη ξεκίνησε με το 60% των Αμερικανών να την υποστηρίζουν το 2011. Δεν υπάρχει καμία δημοσκόπηση που να δείχνει πλειοψηφία των Αμερικανών υπέρ του πολέμου με το Ιράν, ενώ πολλές δείχνουν καθαρές πλειοψηφίες εναντίον του. Και οι πόλεμοι συνήθως χάνουν τη δημόσια υποστήριξη όσο διαρκούν.

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