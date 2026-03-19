Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία

Ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατάφεραν να καταρρίψουν τα ελληνικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, τα οποία βρίσκονται ανεπτυγμένα στη Σαουδική Αραβία, όπως μετέδωσε το Open.

Αφού σήμανε συναγερμός για απειλή στην πόλη Γιανμπού, πύραυλοι Patriot εκτοξεύθηκαν για να αναχαιτίσουν τους στόχους, χωρίς πάντως να έχουν γίνει προς το παρόν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Την πληροφορία της αναχαίτισης έχει επιβεβαιώσει το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας και εκκρεμεί η επίσημη ενημέρωση από το ελληνικό αντίστοιχο υπουργείο.

Η επίσημη ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ

«Γνωρίζεται ότι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας "IntegratedAir Missile Defense (IAMD) Concept" για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».