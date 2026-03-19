Πέρασε 19 χρόνια στη φυλακή επειδή αγόρασε στη μητέρα του μια κουζίνα με κλεμμένο γραμμάτιο

Ένας άνδρας από τη Νέα Υόρκη αφέθηκε ελεύθερος μετά από 19 χρόνια στη φυλακή, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή σε ληστεία για την οποία είχε καταδικαστεί.

Ο 61χρονος [σήμερα] Κένεθ Γουίντλεϊ το 2005 αγόρασε στη μητέρα του μια κουζίνα χρησιμοποιώντας ένα γραμμάτιο πληρωμής που δεν ήξερε ότι ήταν κλεμμένο. Το 2007 καταδικάστηκε για ληστεία δεύτερου βαθμού και τιμωρήθηκε με ποινή 20 χρόνια έως ισόβια, για προηγούμενες κατηγορίες.

Η καταδίκη του Κένεθ Γουίντλεϊ σχετιζόταν με μια ληστεία που σημειώθηκε την 1η Απριλίου 2005 σε μια γειτονιά του Μπρούκλιν. Δύο άνδρες ακολούθησαν έναν 70χρονο μέσα στο κτίριο του διαμερίσματός του και τον λήστεψαν μέσα στο ασανσέρ, παίρνοντας 485 δολάρια σε μετρητά και δύο κενά, μη υπογεγραμμένα γραμμάτια πληρωμής, το ένα αξίας 542 δολαρίων και το άλλο 9 δολαρίων.

Σύμφωνα με το NBC, οι αρχές συνέδεσαν τον Γουίντλεϊ με το έγκλημα αφότου χρησιμοποίησε το γραμμάτιο με το μεγαλύτερο ποσό για να αγοράσει μια κουζίνα στη μητέρα του. Συνελήφθη όταν το θύμα τον αναγνώρισε ως έναν από τους άνδρες που του άνοιξαν το πορτοφόλι.

Η σύλληψη

Κατά τη δίκη του το 2007, ο Γουίντλεϊ αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη ληστεία. Όπως κατέθεσε, το γραμμάτιο που χρησιμοποίησε το είχε αγοράσει από δύο άνδρες έξω από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, πληρώνοντας 400 δολάρια. Όπως είπε, γνώριζε ότι οι άνδρες ήταν «επαγγελματίες απατεώνες» που πουλούσαν πράγματα στο δρόμο, αλλά πίστευε ότι τους βοηθούσε αγοράζοντας το γραμμάτιο.

Ο Γουίντλεϊ τόνισε ότι ποτέ δεν είχε χρησιμοποιήσει γραμμάτιο πληρωμής πριν και δεν είχε ρωτήσει εάν ήταν κλεμμένο.

Μετά από επανεξέταση της υπόθεσης, οι εισαγγελείς διαπίστωσαν ότι ο Γουίντλεϊ δεν συμμετείχε στη ληστεία. Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα του Μπρούκλιν, οι πραγματικοί δράστες, οι οποίοι έχουν ήδη φυλακιστεί για άλλες ληστείες, επιβεβαίωσαν ότι ο Γουίντλεϊ δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό. Οι μαρτυρίες τους επαληθεύθηκαν μέσω ηχογραφημένων τηλεφωνικών συνομιλιών και emails.

«Χρειάστηκαν πολλά χρόνια, αλλά σήμερα καταφέραμε να επικυρώσουμε την ιστορία του, να τον απελευθερώσουμε και να καθαρίσουμε το όνομά του» δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπρούκλιν, Έρικ Γκονζάλες.

Ο Γουίντλεϊ, έξω από το δικαστήριο, είπε στο Associated Press: «Μου στοίχισε 20 χρόνια, αλλά τώρα είπαν ότι διόρθωσαν το λάθος. Αυτό είναι το σημαντικό».

Πηγή: iefimerida.gr