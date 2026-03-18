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Ισραήλ: Νεκρός και ο νέος Ιρανός διοικητής μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του προκατόχου του

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Πολλαπλές εκρήξεις αναφέρθηκαν στην ιρανική πόλη - λιμάνι Μπαντάρ Ανζάλι, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, καθώς η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι επιδρομές στοχεύουν πλοία του Ιρανικού Ναυτικού.

Πηγή: cnn.gr

Ισραήλ: Νεκρός και ο νέος Ιρανός διοικητής μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του προκατόχου του