Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Ισραήλ: Νεκρός και ο νέος Ιρανός διοικητής μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του προκατόχου του 18-03-2026 21:46 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Πολλαπλές εκρήξεις αναφέρθηκαν στην ιρανική πόλη - λιμάνι Μπαντάρ Ανζάλι, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, καθώς η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι επιδρομές στοχεύουν πλοία του Ιρανικού Ναυτικού. ⚡️🇮🇷 — Heavy US/Israeli airstrikes are being carried out on Bandar Anzali in northern Iran.The airstrikes on Iranian Navy targets in the Caspian Sea are being conducted by the Israeli Air Force, according to Israeli Channel 14. An Israeli official told Axios: "Israel… pic.twitter.com/JjH6ROgzDy— Agoraphobic Journalist (@UnknownNewsMan) March 18, 2026 Πηγή: cnn.gr Μεταγραφή αεροδρομίου με buy out: Ποιον δημοσιογράφο παίρνει απ’ την ΕΡΤ ο ΣΚΑΪ με 70.000 ευρώ dailymedia.gr Πάει για ντέρμπι: Η μεγάλη ανατροπή που φέρνουν οι νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Θέση... Ζίβκοβιτς από τα δεξιά: Ο μουντιαλικός άσος από που ακούγεται για Ελλάδα menshouse.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Και εν ενεργεία βουλευτές: Ψυχρολουσία στη ΝΔ για τους 4 γαλάζιους που μπαίνουν στο κόμμα Σαμαρά instanews.gr Νέα πρόσωπα, μεγάλες προσδοκίες: Οι μεταγραφές που ανεβάζουν επίπεδο τον μπασκετικό ΠΑΟΚ menshouse.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Χωρισμός-βόμβα για τον Νίκο Παππά - Η κίνηση που «πρόδωσε» το τέλος dailymedia.gr Ισραήλ: Νεκρός και ο νέος Ιρανός διοικητής μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του προκατόχου του SHARE