Ισραήλ: Νεκρός και ο νέος Ιρανός διοικητής μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του προκατόχου του

Πολλαπλές εκρήξεις αναφέρθηκαν στην ιρανική πόλη - λιμάνι Μπαντάρ Ανζάλι, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, καθώς η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι επιδρομές στοχεύουν πλοία του Ιρανικού Ναυτικού. ⚡️🇮🇷 — Heavy US/Israeli airstrikes are being carried out on Bandar Anzali in northern Iran.



The airstrikes on Iranian Navy targets in the Caspian Sea are being conducted by the Israeli Air Force, according to Israeli Channel 14.



An Israeli official told Axios: "Israel… pic.twitter.com/JjH6ROgzDy — Agoraphobic Journalist (@UnknownNewsMan) March 18, 2026 Πηγή: cnn.gr