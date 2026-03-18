Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι δολοφόνοι του Αλί Λαριτζανί θα πληρώσουν πολύ σύντομα

Mε εκδίκηση για τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί απειλεί ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ο οποίος εμφανίστηκε την Τετάρτη με γραπτή δήλωση.

Σε δήλωση που διαδόθηκε από το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι έλαβε την είδηση του θανάτου του Λαριτζάνι με «μεγάλη λύπη», χαρακτηρίζοντάς τον «έξυπνο και αφοσιωμένο άτομο» και διακεκριμένη προσωπικότητα του πολιτικού κατεστημένου του Ιράν.

«Η δολοφονία μιας τέτοιας προσωπικότητας δείχνει αναμφίβολα το μέγεθος της σημασίας του και το μίσος των εχθρών του Ισλάμ προς αυτόν», συνέχισε ο ανώτατος ηγέτης σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Al Jazeera.

«Οι αντι-ισλαμιστές πρέπει να γνωρίζουν ότι το να χύνουν αυτό το αίμα στους πρόποδες του δέντρου του ισλαμικού συστήματος το κάνει μόνο πιο ισχυρό, και φυσικά, κάθε αίμα έχει ένα τίμημα που οι εγκληματίες δολοφόνοι των μαρτύρων πρέπει σύντομα να πληρώσουν» τονίζει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη δήλωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα φουντώνουν τα σενάρια που τον θέλουν νεκρό ή βαριά τραυματισμένο καθώς από την ημέρα θανάτου του πατέρα του, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση.

Δύσκολη εξίσωση αποτελεί η αντικατάσταση του κορυφαίου αξιωματούχου εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα την Τρίτη.

Σύμφωνα με το CNN, ο έμπειρος πολιτικός θεωρούνταν από πολλούς αναλυτές ο σημαντικότερος διαμορφωτής αποφάσεων, με ικανότητα να γεφυρώνει διαφορετικές τάσεις εντός του καθεστώτος, αλλά και να διαπραγματεύεται σε διεθνές επίπεδο.

Βάσει νόμου, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, θα ορίσει τον διάδοχό του, με τα σενάρια να θέλουν τον ισχυρό παράγοντα του καθεστώτος Σαΐντ Τζαλιλί ως βασικό υποψήφιο. Ο Τζαλιλί έχει διατελέσει στο παρελθόν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, επικεφαλής διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα και είναι σήμερα μέλος του Συμβουλίου Διαπίστωσης Συμφέροντος του Καθεστώτος.

Σύμφωνα με αναλυτές, υπάρχει ισχυρό προηγούμενο η θέση να καταλήγει σε εκπρόσωπο του Ανώτατου Ηγέτη στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, κάτι που ενισχύει τις πιθανότητες του Τζαλιλί μετά τον θάνατο του Λαριτζανί.

Ωστόσο, η πιθανή επιλογή του προκαλεί ανησυχίες για στροφή προς πιο σκληρή γραμμή. «Ο Τζαλιλί είναι ένας ακραίος σκληροπυρηνικός, εκφραστής της πιο έντονα αντιδυτικής και ακραίας πτέρυγας του καθεστώτος», σημειώνει ο αναλυτής Αράς Αζίζι, προσθέτοντας ότι η ανάδειξή του θα σηματοδοτούσε σαφή απομάκρυνση από την πιο πραγματιστική προσέγγιση του Λαριτζανί.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο Τζαλιλί ενδέχεται να υστερεί στην ικανότητα διαχείρισης ισορροπιών εντός του συστήματος. «Η ακαμψία και ο εξτρεμισμός του μπορεί να αποτελέσουν αδυναμία για το καθεστώς, περιορίζοντας τη δυνατότητα ελιγμών σε μια δύσκολη συγκυρία», τονίζει ο Αζίζι.

Καθοριστικός παράγοντας θεωρούνται και οι Φρουροί της Επανάστασης, που «διατηρούν μεγάλο μέρος της πραγματικής εξουσίας στο Ιράν», και ενδέχεται να προτιμήσουν ένα πρόσωπο με ισχυρότερο στρατιωτικό υπόβαθρο.

Ο διάδοχος του Λαριτζανί θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποτελεί πλέον τον βασικό πυρήνα εξουσίας στη χώρα.

Μετά τον θάνατο του Λαριτζανί, ο Τζαλιλί έστειλε μήνυμα μέσω του πρακτορείου Tasnim, τονίζοντας ότι «οι ενέργειες αυτές δεν θα σώσουν τον αδύναμο εχθρό από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται, αλλά θα επιταχύνουν την πορεία της ήττας και της ταπείνωσής του».

Πηγή: ethnos.gr