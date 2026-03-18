Μεγάλο πλήγμα για το Ιράν: Ποιος ήταν ο Αλί Λαριτζανί που σκοτώθηκε σε επιχείρηση του Ισραήλ

Το Ισραήλ ισχυρίστηκε την Τρίτη 17/3 ότι δολοφόνησε τον Αλί Λαριτζανί, τον ισχυρό επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, και ντε φάκτο νούμερο δύο του καθεστώτος.

Αρχικά η Ισλαμική Δημοκρατία το διέψευσε, εμφανίζοντας μόνο ένα χειρόγραφο μήνυμά του στο Χ. Ήταν τα συλλυπητήριά του για την κηδεία ναυτικών του Πολεμικού ναυτικού. Δεν έπεισε, αλλά κανείς δεν μπορούσε να είναι σίγουρος πως πρόκειται για προπαγάνδα.

Αργά το βράδυ της 17ης Μαρτίου, ιρανικά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν πως ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σκοτώθηκε στην Τεχεράνη.

Ο Λαριτζανί και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ποιος ήταν όμως ο Αλί Λαριτζανί; Τυπικά ήταν επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και κορυφαίος σύμβουλος του δολοφονηθέντος ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Επί της ουσίας ήταν το νούμερο 2 του καθεστώτος, η ισχυρή προσωπικότητα που ανελάμβανε τις δύσκολες αποστολές.

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτός διαχειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ ο ρόλος του στην καταστολή των διαμαρτυριών των Ιρανών τους προηγούμενους μήνες ήταν καταλυτικός.

Ο Λαριτζάνι, προέρχεται από μία από τις σημαντικότερες κληρικές οικογένειες της χώρας, είχε αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα- διαπραγματεύσεις που τελικά δεν ολοκληρώθηκαν αφού ξεκίνησαν οι επιθέσεις των Αμερικανών και των Ισραηλινών- ενώ έχει πραγματοποιήσει και πολλά ταξίδια στη Μόσχα, για να συζητήσει θέματα ασφαλείας. Εχει μια εντυπωσιακή καριέρα αφού έχει αναλάβει πολλά κρίσιμα πόστα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Θεωρητικά ήταν από τους μετριοπαθείς, αφού όταν ανέλαβε (ξανά) το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, μετά τον πρώτο πόλεμο με το Ισραήλ, δήλωνε ότι μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα. Ηταν όμως ειλικρινής ή έκανε απλά αντιπερισπασμό; Ηθελε απλώς να κερδίσει χρόνο;

Ο ρόλος του στην καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν

Οι Αμερικανοί τον κατηγορούν ότι ήταν ο άνθρωπος πίσω από την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων γι΄αυτό και του επέβαλαν κυρώσεις. Ο ίδιος έλεγε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσπαθούν να διαλύσουν και να λεηλατήσουν το Ιράν.

Στη διάρκεια των ταραχών, ο Λαριτζάνι έλεγε στην αρχή ότι κατανοεί τις διαδηλώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις οικονομικές δυσκολίες, ωστόσο σύντομα άρχισε να κάνει λόγο για δράσεις που υποκινούνται από τον βασικό εχθρό του Ιράν, το Ισραήλ, και μετά κατηγόρησε τους διαδηλωτές ως τρομοκράτες.

"Οι λαϊκές διαμαρτυρίες πρέπει να διαχωριστούν πλήρως από αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες", ανέφερε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης στις 10 Ιανουαρίου. "Οι ταραξίες είναι μια αστική ημι-τρομοκρατική ομάδα", σημείωνε τότε.

Πηγή: thetoc.gr