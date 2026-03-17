Μανχάταν: Τεράστια πυρκαγιά σε ταράτσα πολυώροφου κτιρίου

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, στην ταράτσα πολυώροφου κτιρίου που βρίσκεται στο κέντρο του Μανχάταν και συγκεκριμένα στην περιοχή Midtown.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 9:45 το πρωί (τοπική ώρα), στην οδό 6 East 43rd St., μεταξύ των λεωφόρων 5ης και Madison. Σύμφωνα με το amny.com, πηγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέφεραν ότι η φωτιά ξέσπασε σε ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας του αέρα, στην ταράτσα του οκταόροφου κτιρίου. Από το σημείο έβγαιναν έντονοι καπνοί, ενώ το κτίριο εκκενώθηκε. Με βάση τις προκαταρκτικές αναφορές, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από μια εφεδρική γεννήτρια.

Εκατοντάδες πυροσβέστες συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να βοηθήσουν στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Το κτίριο βρίσκεται μόλις λίγα τετράγωνα μακριά από το σημείο εκκίνησης της παρέλασης της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να παραταχθούν στην διαδρομή της παρέλασης της 5ης Λεωφόρου ή/και να συμμετάσχουν στην πορεία σήμερα.

Η φωτιά αναφέρθηκε ότι τέθηκε υπό έλεγχο περίπου μίαμιση ώρα αργότερα, ανέφεραν πηγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.