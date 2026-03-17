Τραμπ: «Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός»

«Δεν χρειαζόμαστε πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ - Ποτέ δεν τη χρειαστήκαμε» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι περισσότερες χώρες-σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι, όπως λέει, συμφωνούν με τη στάση της Ουάσινγκτον και θεωρούν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ «δεν "χρειάζονται", ούτε επιθυμούν, τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ».

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social σε έντονο ύφος προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά την άρνηση των χωρών του ΝΑΤΟ να εμπλακούν πολεμικά στα Στενά του Ορμούζ και στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημερώθηκαν από τους περισσότερους από τους "Συμμάχους" του ΝΑΤΟ ότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν στην στρατιωτική μας επιχείρηση κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε χώρα συμφώνησε έντονα με αυτό που κάνουμε και ότι το Ιράν δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα» αναφέρει αρχικά ο Τραμπ. «Δεν εκπλήσσομαι από τη δράση τους, ωστόσο, γιατί πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ, στο οποίο ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να προστατεύσουμε αυτές τις ίδιες χώρες, ως έναν μονόδρομο — Εμείς θα τους προστατεύουμε, αλλά αυτοί δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς, ειδικά σε καιρό ανάγκης» συνεχίζει.

«Ευτυχώς, έχουμε καταστρέψει τον στρατό του Ιράν — Το Ναυτικό τους εξαφανίστηκε, η Πολεμική Αεροπορία τους εξαφανίστηκε, το Αντιαεροπορικό τους και τα Ραντάρ τους εξαφανίστηκαν και ίσως, το πιο σημαντικό, οι ηγέτες τους, σε σχεδόν κάθε επίπεδο, εξαφανίστηκαν, για να μην απειλήσουν ποτέ ξανά εμάς, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή ή τον κόσμο!», πρόσθεσε σχετικά με το Ιράν. «Εξαιτίας της στρατιωτικής μας επιτυχίας, δεν "χρειαζόμαστε", ούτε επιθυμούμε, τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ — ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΜΕ! Ομοίως, η Ιαπωνία, η Αυστραλία ή η Νότια Κορέα. Στην πραγματικότητα, μιλώντας ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της ισχυρότερης χώρας στον κόσμο, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ» καταλήγει.

Πηγή: ethnos.gr