«Σκοτώσαμε το νούμερο 2 του Ιράν, Αλί Λαριτζανί» λέει το Ισραήλ - Διαψεύδει η Τεχεράνη

Οι IDF του Ισραήλ φέρονται να επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και «Νο2» της ιρανικής ηγεσίας, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Η τύχη του Λαριτζανί παραμένει άγνωστη αυτή την ώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές από την πλευρά του Ισραήλ, οι δυνάμεις της χώρας φέρεται να έθεσαν στο στόχαστρο τον υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο Αλί Λαριτζανί, κατά τη διάρκεια νυχτερινής αεροπορικής επιχείρησης στο έδαφος του Ιράν.

Επί του παρόντος, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν ο Λαριτζανί, ο οποίος κατέχει τη θέση του γραμματέα στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας του, έχασε τη ζωή του ή υπέστη τραυματισμούς εξαιτίας του πλήγματος.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες από αμυντικούς κύκλους αναφέρουν ότι σε μια επιπλέον πρόσφατη ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, στοχοποιήθηκε ο Άκραμ αλ-Ατζούρι, επικεφαλής της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, καθώς και άλλα ηγετικά μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης.

Η ανακοίνωση του Ισραήλ

Σύμφωνα πάντως με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, τα χτυπήματα φέρεται να είχαν σημαντικά αποτελέσματα. Σε πρωινή αξιολόγηση της κατάστασης δήλωσε ότι «καταγράφηκαν σημαντικά επιχειρησιακά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πιθανό αντίκτυπο στην εξέλιξη της εκστρατείας και στις αποστολές του στρατού».

Όπως επισήμανε, τα πλήγματα αυτά προστίθενται σε άλλες επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών στο Ιράν, που στόχευσαν πρόσωπα συνδεδεμένα με την παλαιστινιακή σκηνή.

Σύμφωνα με τον Εγιάλ Ζαμίρ, ανώτερα στελέχη που εμπλέκονται σε «τρομοκρατική δραστηριότητα» από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη βρίσκονταν σε ασφαλές καταφύγιο στην Τεχεράνη όταν δέχθηκαν το χτύπημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για την κατάσταση του Αλί Λαριτζανί.

Jerusalem Post: O υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δηλώνει ότι ο Αλί Λαριτζανί είναι νεκρός

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Iσραελ Κατζ ανακοινώνει ότι ο αρχηγός ασφαλείας του Ιράν, Λαριτζανί, είναι νεκρός. Στα πλήγματα της νύχτας σκοτώθηκε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γκολαρεμζά Σολεϊμανί, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι IDF.

Τεχεράνη: Αυτό είναι το χειρόγραφο μήνυμα του Λαριτζανί

Αναφορά στο θάνατο μελών του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού γίνεται στο χειρόγραφο μήνυμα του επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, που έδωσε στη δημοσιότητα η Τεχεράνη λίγη ώρα μετά από τη ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ ότι σκοτώθηκε από δυνάμεις των IDF σε αεροπορική επιδρομή.

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

«Με την ευκαιρία της τελετής κηδείας των πολεμιστών του Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν: Η μνήμη τους θα είναι πάντα στις καρδιές του ιρανικού έθνους και αυτά τα μαρτύρια θα θέσουν τα θεμέλια του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη δομή των ενόπλων δυνάμεων για πολλά χρόνια. Ζητώ από τον Παντοδύναμο Θεό να απονείμει σε αυτούς τους αγαπητούς μάρτυρες τους υψηλότερους βαθμούς», σημειώνεται στο μήνυμα.

Πηγή: ethnos.gr

