Τι είναι αυτό που μας σκοτώνει: Από ποιες παθήσεις πεθαίνουν πιο συχνά οι Έλληνες κι οι Ευρωπαίοι

Συνολικά, στην ΕΕ καταγράφηκαν 4,84 εκατομμύρια θάνατοι το 2023, με το 85% αυτών να αφορούν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι κυριότερες αιτίες θανάτου στην περιοχή είναι οι παθήσεις του κυκλοφορικού, ο καρκίνος και οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.
Παθήσεις του κυκλοφορικού: Η κύρια αιτία θανάτου στην ΕΕ
Οι παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος αποτελούν την πιο συχνή αιτία θανάτου στην ΕΕ, με ποσοστό 32,8% του συνόλου των θανάτων. Ειδικότερα:
-Ισκαιμική καρδιοπάθεια (συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών προσβολών): 32,0% των θανάτων
-Εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις (όπως τα εγκεφαλικά επεισόδια): 20,5% των θανάτων
Η θέση της Ελλάδας
Η Ελλάδα ακολουθεί την ίδια τάση με την υπόλοιπη ΕΕ, με τις παθήσεις του κυκλοφορικού να κατατάσσονται στην πρώτη θέση των αιτίων θανάτου στη χώρα. Συγκεκριμένα:
-Παθήσεις του κυκλοφορικού: περίπου 300 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους
-Καρκίνος: περίπου 230 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους
-Παθήσεις του αναπνευστικού: περίπου 90 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 15η θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ όσον αφορά τη θνησιμότητα από παθήσεις του κυκλοφορικού, με τα ποσοστά να είναι κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης.
Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Λετονία, ενώ τα χαμηλότερα καταγράφονται σε χώρες της δυτικής και νότιας Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Δανία.
Καρκίνος: Δεύτερη αιτία θανάτου στην ΕΕ
Ο καρκίνος είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου στην ΕΕ, υπεύθυνος για το 23,9% των θανάτων. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο συχνός τύπος, με ποσοστό 19,8% των θανάτων από καρκίνο, ακολουθούμενος από:
-Καρκίνος του παχέος εντέρου: 11,4%
-Καρκίνος του παγκρέατος, του μαστού και του προστάτη: Σημαντικό ποσοστό καταγράφεται για αυτές τις μορφές καρκίνου.
Άλλες βασικές αιτίες θανάτου στην ΕΕ
Οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 7,8% του συνόλου των θανάτων. Άλλες σημαντικές αιτίες περιλαμβάνουν:
-Εξωτερικά αίτια (όπως ατυχήματα): 5% των θανάτων
-Συμπτώματα και μη φυσιολογικά κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα: 4,9% των θανάτων
Διαφορές ανά φύλο και ηλικία
Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν διαφοροποιήσεις στην αιτία θανάτου ανά φύλο και ηλικία. Συγκεκριμένα:
Στους άνδρες κάτω των 65 ετών:
-Κύρια αιτία θανάτου: Ισκαιμική καρδιοπάθεια
Ακολουθούν: Ατυχήματα, καρκίνος του πνεύμονα και εκούσιος αυτοτραυματισμός
Στις γυναίκες κάτω των 65 ετών:
-Κύρια αιτία θανάτου: Καρκίνος του μαστού
Ακολουθούν: Καρκίνος του πνεύμονα και ισχαιμική καρδιοπάθεια
Στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών, οι αιτίες θανάτου συγκλίνουν για άνδρες και γυναίκες, με την ισχαιμική καρδιοπάθεια να παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου, ακολουθούμενη από τις εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις και άλλες χρόνιες ασθένειες.
Εξέλιξη των βασικών αιτίων θανάτου την τελευταία δεκαετία
Αναλύοντας την περίοδο 2013-2023, καταγράφεται μείωση στη θνησιμότητα από τις κύριες αιτίες θανάτου στην ΕΕ.
Συγκεκριμένα μειώθηκαν:
-Παθήσεις του κυκλοφορικού: μείωση 23,2%
-Καρκίνος: μείωση 11,1%
-Παθήσεις του αναπνευστικού: μείωση 1,3%
Ειδικότερα, παρατηρείται σημαντική πτώση:
-Ισκαιμικές καρδιοπάθειες: μείωση 25,6%
-Εγκεφαλικά επεισόδια: μείωση 31,1%
Αντίθετα, ο καρκίνος του παγκρέατος σημειώνει αύξηση 4,7%, ενώ στις αναπνευστικές παθήσεις καταγράφεται μείωση στις χρόνιες νόσους του κατώτερου αναπνευστικού (12,8%) και αύξηση στις πνευμονίες (6,0%).
Σημαντική μείωση καταγράφηκε επίσης σε εξωτερικές αιτίες θανάτου, όπως:
-Τροχαία ατυχήματα: 22,6% και
-Εκούσιος αυτοτραυματισμός: 15,3%
Πηγή: news247.gr