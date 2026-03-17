«Ίσως είμαι εγώ»: Νέα τροπή στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν – Εξέταση DNA μπορεί να λύσει το μυστήριο δεκαετιών

Νέα τροπή παίρνει η πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης του Μπεν Νίνταμ, με τη μητέρα του να περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα εξέτασης DNA από έναν άνδρα που ενδέχεται να είναι ο γιος της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Mirror», η Κέρι Νίνταμ αποκάλυψε ότι έλαβε φωτογραφίες ενός άνδρα που παρουσιάζουν «εντυπωσιακή» ομοιότητα τόσο με την οικογένειά της όσο και με την σημερινή ηλικιακή απεικόνιση του εξαφανισμένου Μπεν.

Ο μικρός Μπεν, με καταγωγή από το Σέφιλντ, εξαφανίστηκε στην Κω στις 24 Ιουλίου 1991, σε ηλικία μόλις 21 μηνών. Η οικογένεια είχε μετακομίσει στο νησί νωρίτερα την ίδια χρονιά, αναζητώντας μια νέα ζωή. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες – ακόμη και με δύο εκσκαφές στο αγρόκτημα όπου εθεάθη για τελευταία φορά – η τύχη του παραμένει άγνωστη, σε μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις εξαφάνισης στη Βρετανία.

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: Σενάρια για παράνομη υιοθεσία

Το τελευταίο διάστημα, αμερικανικές αρχές εξέτασαν πληροφορίες που ήθελαν τον Μπεν να έχει εμφανιστεί στις ΗΠΑ, ενδεχομένως ως θύμα παράνομης υιοθεσίας. Ωστόσο, η έρευνα αυτή δεν προχώρησε.

Οι υποψίες αυτές ενισχύονται από το γεγονός ότι τις δεκαετίες του 1980 και 1990 είχαν καταγραφεί περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών στις ΗΠΑ, που συνδέονταν με διεθνή κυκλώματα εμπορίας παιδιών. Σύμφωνα με καταγγελίες, ιδιωτικοί φορείς και δικηγόροι παρέκαμπταν τη νομοθεσία, «τοποθετώντας» απαχθέντα παιδιά σε οικογένειες χωρίς νόμιμες διαδικασίες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια γυναίκα επικοινώνησε πρόσφατα με την Κέρι, υποστηρίζοντας ότι ο σύντροφός της ίσως είναι ένα από αυτά τα παιδιά. Όπως ανέφερε, ο άνδρας μοιάζει «πάρα πολύ» με την απεικόνιση του Μπεν σε μεγαλύτερη ηλικία, ενώ φέρεται να έχει υιοθετηθεί το 1993 – δύο χρόνια μετά την εξαφάνιση.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, οι θετοί του γονείς δεν του παρείχαν ποτέ πιστοποιητικό γέννησης και αντέδρασαν έντονα όταν εκείνος προσπάθησε να μάθει περισσότερα για την καταγωγή του.

Αναμονή για απαντήσεις μέσω DNA

Παρά τις ομοιότητες, η Κέρι Νίνταμ κρατά χαμηλούς τόνους.

«Πρόκειται για ένα ακόμη μυστηριώδες μήνυμα από παρόμοια περιοχή και φαίνεται αρκετά αξιόπιστο. Ο άνδρας αυτός έχει υιοθετηθεί. Δεν θέλω να δημιουργώ ελπίδες, αλλά υπάρχουν ομοιότητες. Κάποια πράγματα δεν ταιριάζουν και δεν μπορούν να αγνοηθούν. Πιθανότατα δεν είναι ο Μπεν, όμως εμφανίζεται ξαφνικά – και πάλι από την Αμερική», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, ο άνδρας έχει συμφωνήσει να δώσει δείγμα DNA, χωρίς όμως να επιθυμεί δημοσιότητα. Η διαδικασία θα γίνει μέσω της Interpol και ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες μέχρι να υπάρξουν αποτελέσματα.

«Ελπίζουμε να εξασφαλιστεί δείγμα DNA μέσω αιτήματος στην Interpol. Ξέρουμε ότι η διαδικασία παίρνει χρόνο, αλλά είμαστε ευγνώμονες που υπάρχει ξανά κινητικότητα και μια πιθανότητα να βρούμε τις απαντήσεις που αναζητούμε», ανέφερε η Κέρι, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ταυτότητας του άνδρα.

«Θέλουμε να ξέρει ότι δεν είναι μόνος. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον στηρίξουμε και να προχωρήσει η διαδικασία με σεβασμό και προσοχή», τόνισε.

«Έχουμε περάσει ξανά τα ίδια»

Η Κέρι δεν έκρυψε την ψυχολογική φόρτιση που βιώνει η οικογένεια, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει μια τέτοια εξέλιξη.

«Είναι μια αγχωτική περίοδος. Βρίσκεσαι σε διαρκή αναμονή. Έχουμε περάσει ξανά αυτόν τον δρόμο. Λυπάμαι και για τον άνθρωπο αυτό, γιατί εκείνος το ζει για πρώτη φορά. Πρέπει να είναι πολύ νευρικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, απευθύνει έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της υπόθεσης και να εξετάσει τις φωτογραφίες, με την ελπίδα ότι, 35 χρόνια μετά την εξαφάνιση του μικρού Μπεν, η οικογένεια θα καταφέρει επιτέλους να βρει τις απαντήσεις που αναζητά.

Πηγή: ieidiseis.gr