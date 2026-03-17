Η άλλη όψη των Όσκαρ: Το χάος από σκουπίδια που άφησαν πίσω όσοι παρακολούθησαν την τελετή

Η αυλαία της τελετής των Όσκαρ 2026 μπορεί να έπεσε, ωστόσο ο απόηχος της βραδιάς παραμένει έντονος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφορμή στάθηκε μια φωτογραφία από το εσωτερικό του Dolby Theatre, η οποία αποτυπώνει εικόνα εγκατάλειψης, με σκουπίδια όπως πλαστικά μπουκάλια και συσκευασίες σνακ να έχουν αφεθεί στα καθίσματα.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με χρήστες να κάνουν λόγο για αντίφαση ανάμεσα στα δημόσια μηνύματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας και την πραγματική συμπεριφορά ορισμένων παρευρισκομένων.

Η εικόνα, που έγινε γρήγορα viral συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές, αναδεικνύει μια λιγότερο λαμπερή πλευρά της διοργάνωσης. Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστρεψαν τα πυρά τους κατά των παρευρισκόμενων σταρ, με τις επικρίσεις εστιάζουν κυρίως στο ζήτημα της υποκρισίας.

«Δεν είναι κάποιοι από αυτούς περιβαλλοντολόγοι; Πού είναι τώρα όλη αυτή η ενέργεια για την “προστασία του πλανήτη”;», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, αποτυπώνοντας το γενικότερο κλίμα δυσπιστίας που έχει διαμορφωθεί.

«Σώστε τα βουνά, κρατήστε τα καθαρά, μπλα μπλα μπλα… αλλά κοιτάξτε το χάος που αφήνουν πίσω τους. Κανείς δεν τους πιστεύει πια. Όπως λέει η παροιμία: ένα λιοντάρι φαίνεται από το πού ξαπλώνει», έγραψε ένας άλλος.

«Φυσικά, δεν μπορούμε να περιμένουμε από διασημότητες με άψογη εμφάνιση να καθαρίζουν πίσω τους. Ωστόσο, οι διοργανωτές των Όσκαρ σίγουρα έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό για να εξασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης (να μαζεύουν τα απορρίμματα από τους καλεσμένους και να καθαρίζουν αμέσως). Επίσης, τι γίνεται με το σύνθημα “Όχι στο πλαστικό” και όλες αυτές τις οικολογικές ανησυχίες των διασημοτήτων;», σημείωσε ένας άλλος χρήστης.

Πηγή: newsbeast.gr