«Δεν έχουμε καμία όρεξη να πάμε στο Ορμούζ»: Ηχηρή «πόρτα» στον Τραμπ από τους ΥΠΕΞ της ΕΕ

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχει «καμία όρεξη» για παράταση της εντολής της ναυτικής αποστολής της ΕΕ «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ, παρά την πίεση του Τραμπ προς την Ευρώπη να βοηθήσει στην ασφάλεια της πετρελαϊκής ναυσιπλοΐας στο Περσικό Κόλπο.

«Η συζήτηση ήταν ότι η επιχείρηση (Ασπίδες) θα πρέπει να ενισχυθεί επειδή δεν διαθέτει πάρα πολλά ναυτικά μέσα», δήλωσε ο Κάλλας στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου μετά από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της στις Βρυξέλλες. «Αλλά στη συζήτηση για το αν επεκτείνουμε αυτήν την εντολή ώστε να καλύπτει και το στενό του Ορμούζ (…) δεν υπήρξε καμία όρεξη από τα κράτη μέλη να το κάνουν αυτό».

«Κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Η Κάλλας έκανε τις παραπάνω δηλώσεις μετά τη συνάντηση των 27 υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν πώς θα πρέπει να αντιδράσει η Ευρώπη στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει αυτό που οι αναλυτές περιγράφουν ως τη μεγαλύτερη διαταραχή του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο στην ιστορία και έχει εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Τα σχόλιά της ήρθαν επίσης μια μέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αύξησε την πίεση στην Ευρώπη για να βοηθήσει στην προστασία του Στενού του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ άσχημο» μέλλον εάν τα μέλη του δεν βοηθήσουν την Ουάσινγκτον.

Ευρωπαϊκή απροθυμία

Οι υπουργοί συζήτησαν ειδικότερα το ενδεχόμενο ενίσχυσης της επιχείρησης Ασπίδες η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2024 ως αμυντική επιχείρηση μετά από επανειλημμένες επιθέσεις των Χούθι, της Υεμένης, σε πλοία ισραηλινών συμφερόντων ως συμπαράσταση στους Παλαιστίνιους.

Η επιχείρηση Ασπίδες αποσκοπεί στην προστασία των πλοίων, στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και στην παρακολούθηση της θαλάσσιας κατάστασης σε μια τεράστια περιοχή που περιλαμβάνει το Στενό του Ορμούζ, αλλά και την Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν, την Αραβική Θάλασσα, τον Κόλπο του Ομάν και τον Περσικό Κόλπο.

Η έκκληση του Τραμπ δεν είχε ιδιαίτερα αποτελέσματα, καθώς οι χώρες της ΕΕ δεν ήταν πρόθυμες να επεκτείνουν την αρμοδιότητα της Aspides.

Πηγαίνοντας στη συνάντηση, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ απέκλεισε οποιαδήποτε γερμανική συμμετοχή στην επιχείρηση, ενώ η Ρουμάνα ομόλογός του Οάνα-Σίλβια Τόιου άφησε να εννοηθεί ότι το Βουκουρέστι δεν θέλει να εμπλακεί καν στην αποστολή Ασπίδες καθώς η χώρα πρέπει να διατηρήσει την εστίασή της στις ναυτικές της δυνατότητες στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, επανέλαβε ορισμένες από αυτές τις επιφυλάξεις και τόνισε ότι η ΕΕ δεν εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο.

«Με τους δορυφόρους, με τις επικοινωνίες, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε χρήσιμοι, αλλά μην ζητάτε στρατεύματα και μηχανήματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Πηγή: ieidiseis.gr