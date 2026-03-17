Ισραήλ: Ευρείας κλίμακας επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης ότι ξεκίνησε «ευρείας κλίμακας επίθεση» στην Τεχεράνη, καθώς και επιθέσεις κατά υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με ανάρτηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στο Telegram, οι επιχειρήσεις στοχεύουν υποδομές του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην Τεχεράνη καθώς και θέσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Βλήμα έπληξε πλοίο ανοιχτά του Ομάν

Ο Οργανισμός Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό 23 ναυτικά μίλια ανατολικά του Φουτζάιρα, στο Ομάν, όπου ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο.

Αναφέρθηκαν μικρές ζημιές στη δομή του πλοίου, χωρίς τραυματισμούς στο πλήρωμα και χωρίς περιβαλλοντική επίπτωση. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Πηγή: ertnews.gr