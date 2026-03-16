Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε για δευτερόλεπτα το θάνατο - Ντοκουμέντο με όσα συνέβησαν

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επέζησε από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ επειδή βγήκε έξω για μια βόλτα στον κήπο του λίγα λεπτά πριν το σπίτι του χτυπηθεί από πυραύλους, αποκαλύπτει ηχητικό απόσπασμα που εξασφάλισε η εφημερίδα The Telegraph και έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Όπως αποκαλύπτεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρισκόταν μέσα στο σπίτι μαζί με τον πατέρα του αλί Χαμενεΐ και άλλα μέλη της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας την ημέρα της ισραηλινής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους Blue Sparrow στις 9:32 π.μ. τοπική ώρα στις 28 Φεβρουαρίου, ωστόσο γλίτωσε, επειδή είχε βγει έξω «για να κάνει κάτι».

Σε ομιλία που εκφώνησε ο Μαζάχερ Χοσεϊνί, επικεφαλής πρωτοκόλλου του γραφείου του Αλί Χαμενεΐ, σε ανώτερους κληρικούς και διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) παρέχει την πρώτη λεπτομερή περιγραφή των όσων συνέβησαν μέσα στο κτήμα του ανώτατου ηγέτη όταν αυτό δέχθηκε επίθεση με πυραύλους.

Στην ηχογράφηση που διέρρευσε στην εφημερίδα The Telegraph ο Χοσεϊνί αποκάλυψε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο πόδι κατά τις επιθέσεις, ενώ η σύζυγός του και ο γιος του σκοτώθηκαν ακαριαία και ο κουνιάδος του αποκεφαλίστηκε.

«Το θέλημα του Θεού ήταν ο Μοτζτάμπα να βγει στην αυλή για να κάνει κάτι και μετά να επιστρέψει», ακούγεται να λέει ο Χοσεϊνί στην ηχογράφηση. «Ήταν έξω και ανέβαινε στον επάνω όροφο όταν χτύπησαν το κτήριο με πύραυλο. Η σύζυγός του, Χαντάντ, πέθανε ακαριαία».

Ο Χοσεϊνί είπε ότι ο Μοτζτάμπα υπέστη μόνο «έναν ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι του».

Η σορός του Μοχάμεντ Σιραζί, επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ, «διαμελίστηκε» επίσης, όπως είπε ο Χοσεϊνί στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου στη συνοικία Κολχάκ της Τεχεράνης και μόνο «μερικά κιλά σάρκας» μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή του.

«Αυτοί οι διάβολοι στόχευσαν πολλές τοποθεσίες»

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ζούσε στο ίδιο συγκρότημα με τον πατέρα του στην ιρανική πρωτεύουσα. Στέγαζε επίσης μια θρησκευτική αίθουσα όπου ο Αλί Χαμενεΐ έδινε ομιλίες, καθώς και τα σπίτια των άλλων παιδιών του Χαμενεΐ. Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Αλί Χαμενεΐ και ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν συγκεντρωθεί για μια συνάντηση όταν πύραυλοι έπληξαν το συγκρότημα.

Σύμφωνα με τον Χοσεϊνί, οι επιθέσεις στόχευσαν ταυτόχρονα πολλαπλές τοποθεσίες εντός του συγκροτήματος γραφείων και φαινόταν να αποσκοπούν στην εξόντωση ολόκληρης της οικογένειας Χαμενεΐ.

«Αυτοί οι διάβολοι είχαν σκεφτεί να επιτεθούν σε διάφορες τοποθεσίες εντός του συγκροτήματος γραφείων - μία από αυτές ήταν η κατοικία του ανώτατου ηγέτη», είπε. «Χτύπησαν αυτήν την τοποθεσία με τρεις πυραύλους».

Επλήγησαν επίσης το σπίτι του Μοτζτάμπα στον επάνω όροφο, καθώς και η κατοικία από κάτω, η οποία ανήκε στον κουνιάδο του, Μίσμπαχ αλ-Χούντα Μπαγκέρι Κάνι, και το σπίτι του αδελφού του, Μουστάφα, και της συζύγου του. «Ο πύραυλος ήταν τόσο ισχυρός που κατέβηκε κάτω όπου βρισκόταν ο Μίσμπαχ, πήγε στο δωμάτιο του Μίσμπαχ», είπε ο Χοσεϊνί.

«Οι πύραυλοι χτύπησαν με τέτοιο τρόπο που έκοψε το κεφάλι του στη μέση». Ο Μουσταφά Χαμενεΐ και η σύζυγός του βρίσκονταν «κοντά» σε μια τρίτη κατοικία όταν χτυπήθηκε και αυτή. «Δόξα τω Θεώ που έπεσαν σκόνη και μπάζα, αλλά βγήκαν σώοι και αβλαβείς», είπε ο κ. Χοσεϊνί.

Στόχος ο αρχηγός του στρατού

Ο αρχηγός του στρατού Μοχάμεντ Σιράζι έγινε στόχος σε μια προσπάθεια να ματαιωθεί ο σχεδιασμός διαδοχής, ισχυρίστηκε ο Χοσεϊνί. Ο Σιράζι θεωρούνταν ο κρίσιμος σύνδεσμος μεταξύ της στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν και του ανώτατου ηγέτη.

«Αυτός ο αγαπητός άνθρωπος είχε πληροφορίες για όλο το στρατιωτικό προσωπικό», είπε ο Χοσενί. «Ο εχθρός γνώριζε ότι, ενώ χτυπούσε τον ανώτατο ηγέτη, χτυπούσε και αυτόν, επειδή ήξεραν ότι θα αντικαθιστούσε όσους είχαν σκοτωθεί, και όταν διορίζονταν νέοι [διοικητές], θα είχαν την ευκαιρία να [επηρεάσουν] τους ταραξίες και τους διεισδυτές και να κάνουν κάτι.»

«Τον ανατίναξαν σε κομμάτια – δεν μπόρεσαν να βρουν τίποτα από αυτόν, και στο τέλος βρήκαν μερικά κιλά σάρκας που βοήθησε στην ταυτοποιήσή του».

Πηγή: cnn.gr