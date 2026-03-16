Ειρωνείες Τραμπ στους Ευρωπαίους μετά το «όχι» για τα Στενά του Ορμούζ

Την ενόχλησή του για την απροθυμία των άλλων κρατών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, στο αίτημά του για τη δημιουργία μιας συμμαχίας για τα Στενά του Ορμούζ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Για 40 χρόνια σας προστατεύουμε και δεν θέλετε να εμπλακείτε;» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο. Μάλιστα, ειρωνεύτηκε τις χώρες που αρνούνται – τις οποίες δεν κατονόμασε – λέγοντας, με χαρακτηριστική ειρωνική φωνή, ότι εισπράττει την απάντηση «προτιμούμε να μην εμπλακούμε, κύριε».

«Προτρέπουμε θερμά τις άλλες χώρες να συνεργαστούν μαζί μας, και μάλιστα γρήγορα και με μεγάλο ενθουσιασμό» είπε σε άλλο σημείο ο Ντόναλντ Τραμπ.

.@POTUS on the Strait of Hormuz: "We strongly encourage other nations whose economies depend on the strait, far more than ours... we want them to come and help us with the strait." pic.twitter.com/sT07SIt30i — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 16, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει 30 πλοία ναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές αν έχουν τοποθετηθεί νάρκες στην περιοχή.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «χάρτινο τίγρη» το Ιράν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ήταν ένας χάρτινος τίγρης πριν από δύο εβδομάδες. Τώρα όμως είναι» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στα πλήγματα που έχουν επιφέρει στο Ιράν οι στρατιωτικές δυνάμεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή ισχυρίστηκε ότι είχε προβλέψει ότι ο Μπιν Λάντεν θα χτυπήσει τους Δίδυμους Πύργους, τονίζοντας ότι κάτι αντίστοιχο έκανε ότι με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Trump on Iran:



I say it wouldn’t matter whether you were targeted or not, because this is a paper tiger that we’re dealing with.



Now, it wasn’t a paper tiger two weeks ago. It is a paper tiger now. pic.twitter.com/ayivK4fUch — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Το «όχι» από Ελλάδα και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία μιας συμμαχίας για τα Στενά του Ορμούζ φαίνεται πως «πέφτει στο κενό», καθώς οι περισσότερες χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ διαφωνούν. «Όχι» λέει και η Ελλάδα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ξεκαθαρίζει σήμερα (16/3) πως η χώρα δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο.

Όπως ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίς το μεσημέρι, «δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (15/3) ότι η κυβέρνησή του συνομιλεί με επτά χώρες για τρόπους βοήθειας ώστε να διασφαλιστούν τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν, καλώντας τες να βοηθήσουν στην προστασία των πλοίων στον ζωτικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο, τον οποίο η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει και απ' όπου, υπό κανονικές συνθήκες, διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και των προμηθειών υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε πως η χώρα μας συμμετέχει στην επιχείρηση «Ασπίδες». «Η επιχείρηση «Ασπίδες» είναι γεωγραφικά προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Στην επιχείρηση αυτή συμμετέχουν σήμερα πλοία μόνο από την Ελλάδα και την Ιταλία. Και ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησης αυτής; Είναι η φύλαξη, η προστασία των πλοίων. Αυτή είναι η εμπλοκή της Ελλάδας».

«Αυτό το οποίο έχω να πω μετά από σχετική επικοινωνία και με το υπουργείο Εξωτερικών, είναι ότι η χώρα μας συνεχίζει και απευθύνει ένα κάλεσμα στο Ιράν να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμποδίζει την ελευθερία ναυσιπλοΐας. Είναι κρίσιμο, το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος γιατί. Καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η θέση της χώρας μας και επιστροφή στη διπλωματία. Και σε καμία περίπτωση, το τονίζω ξανά, δεν έχουμε πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε: «Η Ελλάδα τάχθηκε επί της αρχής υπέρ της καθολικής εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, του σεβασμού των δικαιωμάτων των αμάχων και βεβαίως της επιστροφής στη διπλωματία αντί του πολέμου».

Αναφερόμενος στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας είπε πως «η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας», ενώ υπογράμμισε ότι στην περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση Ασπίδες.

«Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες, οι οποίες πλήττονται, τις χώρες του Κόλπου, και παρέχει αμυντική συνδρομή στην Κύπρο. Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο», ξεκαθάρισε και ο ΥΠΕΞ.

«Όχι» και από τη Γερμανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, γνωστοποίησε πως ούτε η χώρα του σκοπεύει να συμμετάσχει σε διεθνή στρατιωτική επιχείρηση για την προστασία εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

«Θα γίνουμε σύντομα ενεργό μέρος αυτής της σύγκρουσης; Όχι», δήλωσε στο κανάλι ARD, αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν και στο ζήτημα της επέκτασης μιας συνεχιζόμενης αποστολής της ΕΕ στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως τόνισε ο Γερμανός ΥΠΕΞ, η γερμανική κυβέρνηση είναι κάθετη: «Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη σύγκρουση».

Αρνήθηκε και η Βρετανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αρνήθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο να «στείλει πολεμικά πλοία» στην Μέση Ανατολή για την προστασία των πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν τηλεφωνικά και, αν και συμφώνησαν «στη σημασία της επαναλειτουργίας του στενού για να τερματιστεί η διαταραχή της παγκόσμιας ναυτιλίας, η οποία αυξάνει το κόστος παγκοσμίως», δεν φαίνεται να έχουν κοινή προσέγγιση για τους τρόπους με τους οποίους θα αποκατασταθεί η τάξη.

Όπως εξηγούν Βρετανοί αναλυτές, όταν το Ιράν προειδοποιεί για αντίποινα κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι κατανοητό γιατί δεν σχεδιάζεται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, η αποστολή βρετανικών πολεμικών πλοίων για τη συνοδεία των δεξαμενόπλοιων. Αντιθέτως, η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προσφέρει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) ανίχνευσης ναρκών και αναχαίτισηςπυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή.

Η διπλωματία είναι η καλύτερη οδός, λέει η Ιταλία

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα ότι η διπλωματία είναι ο ορθός τρόπος για να επιλυθεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν υπάρχουν ναυτικές αποστολές με συμμετοχή της Ιταλίας που θα μπορούσαν να επεκταθούν στην περιοχή.

«Σε ό,τι αφορά το Ορμούζ, πιστεύω πως χρειάζεται να επικρατήσει η διπλωματία», δήλωσε ο Ταγιάνι στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Ιταλία συμμετέχει σε αμυντικές ναυτικές αποστολές στην Ερυθρά Θάλασσα, «όμως δεν βλέπω οποιεσδήποτε αποστολές που να μπορούν να επεκταθούν στο Χορμούζ», πρόσθεσε.

Η Δανία θα εξετάσει με ποιον τρόπο μπορεί να συνεισφέρει ώστε να επιτρέπονται οι διελεύσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η χώρα του θα πρέπει να εξετάσει με ανοιχτό μυαλό με ποιον τρόπο μπορεί να συνεισφέρει ώστε να επιτρέπονται οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά δεν έχει λάβει κάποια απόφαση.

«Ως αυτή η μικρή χώρα που είμαστε, αλλά μια μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, θα πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί σε αυτό το ερώτημα», είπε ο Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους ενόψει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

«Δεν λέω τώρα αν θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα (απ΄όσα κάνουμε). Αυτό που λέω είναι ότι ανυπομονώ να το συζητήσω με τους συναδέλφους μου στην ΕΕ», πρόσθεσε.

Η Δανία, πατρίδα της κορυφαίας εταιρείας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας και θαλάσσιων μεταφορών Maersk, είχε στείλει το 2024 φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα για να λάβει μέρος στην υπό τις ΗΠΑ συμμαχία με στόχο την περιφρούρηση της εμπορικής κίνησης εναντίον επιθέσεων από τους ένοπλους Χούθι της Υεμένης.

«Η Δανία είναι μια ναυτιλιακή χώρα και έχουμε με κάθε τρόπο συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα παραμένει ανοιχτή», είπε ο Ράσμουσεν.

Πηγή: ethnos.gr