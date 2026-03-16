«Πόσο καιρό σε περίμενα»: Ο στρατιώτης που επέστρεψε από τον κόσμο των νεκρών

Τα λείψανα του Ναζάρ, γράφει ο Guardian εξιστορώντας μια συγκλονιστική ιστορία από τον πόλεμο, θάφτηκαν στο κοιμητήριο του χωριού όπου γεννήθηκε. Τους μήνες μετά την κηδεία, η Ναταλία επισκεπτόταν τον τάφο του τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα — στην αρχή για να κλάψει και αργότερα για να στέκεται σιωπηλά, αναπολώντας τον μοναχογιό της.
Πριν από λίγες εβδομάδες, σχεδόν τρία χρόνια μετά την κηδεία, ο Ναζάρ απελευθερώθηκε από ρωσική φυλακή στο πλαίσιο ανταλλαγής αιχμαλώτων. Λίγο αφού κατέβηκε από το λεωφορείο και πάτησε σε ουκρανικό έδαφος, του έδωσαν ένα κινητό τηλέφωνο.
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