«Πόσο καιρό σε περίμενα»: Ο στρατιώτης που επέστρεψε από τον κόσμο των νεκρών

Η ταυτοποίηση DNA δεν άφηνε κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Ο Ναζάρ Νταλέτσκι ανακηρύχθηκε νεκρός τον Μάιο του 2023 και αξιωματούχοι ενημέρωσαν τη μητέρα του, Ναταλία, ότι δεν θα ξαναέβλεπε ποτέ τον γιο της, έναν Ουκρανό στρατιώτη που είχε προσφερθεί εθελοντικά να πάει στο μέτωπο τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου με τη Ρωσία.

Τα λείψανα του Ναζάρ, γράφει ο Guardian εξιστορώντας μια συγκλονιστική ιστορία από τον πόλεμο, θάφτηκαν στο κοιμητήριο του χωριού όπου γεννήθηκε. Τους μήνες μετά την κηδεία, η Ναταλία επισκεπτόταν τον τάφο του τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα — στην αρχή για να κλάψει και αργότερα για να στέκεται σιωπηλά, αναπολώντας τον μοναχογιό της.

Πριν από λίγες εβδομάδες, σχεδόν τρία χρόνια μετά την κηδεία, ο Ναζάρ απελευθερώθηκε από ρωσική φυλακή στο πλαίσιο ανταλλαγής αιχμαλώτων. Λίγο αφού κατέβηκε από το λεωφορείο και πάτησε σε ουκρανικό έδαφος, του έδωσαν ένα κινητό τηλέφωνο.

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