Το Ιράν συνέλαβε 500 άτομα που κατηγορούνται για διαβίβαση πληροφοριών σε εχθρούς, όπως δήλωσε σήμερα, Κυριακή (15/3) ο αρχηγός της αστυνομίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στις μισές από αυτές τις υποθέσεις εμπλέκονταν σοβαρά περιστατικά, «συμπεριλαμβανομένων ατόμων που παρείχαν πληροφορίες για την επίθεση σε στόχους και ατόμων που τράβηξαν βίντεο από τις τοποθεσίες των επιθέσεων και τα έστειλαν», δήλωσε ο Αχμαντρεζά Ραντάν, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πότε πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δεκάδες συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στο βορειοδυτικό Ιράν, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι 20 άτομα συνελήφθησαν κατόπιν κατηγοριών από την επαρχιακή εισαγγελία για αποστολή λεπτομερειών τοποθεσίας σχετικά με εγκαταστάσεις ασφαλείας και στρατιωτικές.

Στο βορειοανατολικό Ιράν, το οποίο έχει παραμείνει σχετικά απρόσβλητο από αεροπορικές επιθέσεις, το Tasnim ανέφερε τη σύλληψη 10 ατόμων, με ορισμένους να κατηγορούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με ευαίσθητες τοποθεσίες και οικονομικές υποδομές.

«Καθώς ο σιωνιστικός εχθρός (Ισραήλ) και οι ΗΠΑ επιχειρούν να εισβάλουν στο Ιράν, ενεργοποιούν ταυτόχρονα μισθοφόρους και κατάσκοπους για να προκαλέσουν ταραχές ως επόμενο βήμα», ανέφερε ένα περιφερειακό παράρτημα

της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν σύμφωνα με το Tasnim.

Το Student News Network ανέφερε επίσης ότι τρία άτομα συνελήφθησαν στη δυτική επαρχία Λορεστάν με την κατηγορία ότι «επιχείρησαν να διαταράξουν τη δημόσια τάξη… και να κάψουν σύμβολα πένθους».

Το Ισραήλ έχει αρχίσει να στοχεύει σημεία ελέγχου ασφαλείας βάσει πληροφοριών από πληροφοριοδότες επί του πεδίου, ⁠σηματοδοτώντας μία νέα φάση της επίθεσής του κατά του ⁠Ιράν, όπως δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Reuters πηγή

ενημερωμένη για τη στρατιωτική στρατηγική του Ισραήλ.

Πηγή: ertnews.gr