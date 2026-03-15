Πώς βλέπουμε απόψε τα Οσκαρ, ποιοι αναμένεται να κερδίσουν ανά κατηγορία -Οι προβλέψεις

Ο κωμικός και παρουσιαστής Κόναν Ο’ Μπράιεν αναλαμβάνει τον ρόλο του οικοδεσπότη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε μία βραδιά που αναμένεται με ενδιαφέρον η… μάχη των δύο ταινιών με τις περισσότερες υποψηφιότητες: τις ταινίες «Sinners» (16 υποψηφιότητες) και «One Battle After Another» (13 υποψηφιότητες).
Ειδικοί μιλούν για μια αμφίρροπη μάχη για τις μεγάλες κατηγορίες και μια βραδιά που δύσκολα μπορεί να κάνει προβλέψεις, ενώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τις εκπλήξεις.
Πού θα δούμε τα Oscars
Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Oscars θα μεταδοθεί ζωντανά στην COSMOTE TV.
Η λαμπερή τελετή θα μεταδοθεί την Κυριακή 15/3 (ξημερώματα Δευτέρας 16/3) στη 01.00, σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου (COSMOTE CINEMA OSCARS).
Νωρίτερα, στις 22:30, θα αρχίσουν οι συνδέσεις με την εκπομπή «OSCARS’® Night» (COSMOTE CINEMA OSCARS). Ο οικοδεσπότης Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, μαζί με καλεσμένους από τον χώρο του θεάματος και της Τέχνης, που θα βρίσκονται στα στούντιο της COSMOTE TV, θα σχολιάζουν τις υποψηφιότητες και θα κάνουν προβλέψεις για τους νικητές.
Ποιους βλέπει νικητές το BBC
Το πολιτικό θρίλερ «One Battle After Another» είναι το φαβορί για την καλύτερη ταινία, αλλά αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από την ταινία τρόμου με βαμπίρ «Sinners», η οποία έχει καταγράψει ρεκόρ 16 υποψηφιοτήτων, γράφει το BBC.
Η Ιρλανδή σταρ Τζέσι Μπάκλεϊ θεωρείται το φαβορί για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet».
Αλλά οι άλλες τρεις κατηγορίες ηθοποιών στις οποίες είναι υποψήφιες σταρ όπως οι Μάικλ Β. Τζόρνταν, Τιμοτέ Σαλεμέ, Εϊμι Μάντιγκαν, Γουίνμι Μοσάκου και Σον Πεν, είναι ανοιχτές και όλοι διεκδικητές, γράφει το βρετανικό Μέσο.
Καλύτερη Ταινία και Σκηνοθεσία
Μπορεί να υπάρχουν 10 ταινίες που είναι υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης ταινίας, αλλά η κούρσα για την κορυφαία κατηγορία έχει περιοριστεί σε δύο ταινίες - το πολιτικό θρίλερ «One Battle After Another» και το «Sinners».
Η ταινία «One Battle After Another» είναι το ξεκάθαρο φαβορί μετά από μια σειρά μεγάλων νικών στα προηγούμενα βραβεία, και ο σκηνοθέτης της, Πολ Τόμας Άντερσον, προβλέπεται ευρέως ότι θα κερδίσει επιτέλους το πρώτο του Όσκαρ Σκηνοθεσίας.
Υπάρχει όμως και τεράστιο πάθος μέσα στην Ακαδημία για το «Sinners». Ο σκηνοθέτης Ράιαν Κούγκλερ χαίρει μεγάλου σεβασμού για όσα κατάφερε να πετύχει με την ταινία, η οποία έχει συνολικά 16 υποψηφιότητες.
Καλύτερος ηθοποιός και καλύτερη ηθοποιός
Οι Χρυσές Σφαίρες πήγαν στον Γουάγκνερ Μούρα του «The Secret Agent» στην κατηγορία δράματος και στον Τιμοτέ Σαλαμέ του «Marty Supreme» στην κατηγορία μιούζικαλ ή κωμωδίας, ένα βραβείο που ο 30χρονος κέρδισε επίσης στα Critics Choice Awards.
Τα BAFTA έδωσαν το βραβείο Α΄Ανδρικού Ρόλου στον Ρόμπερτ Αραμάγιο του «I Swear», ο οποίος δεν είναι καν υποψήφιος για Όσκαρ (ενώ τα Βραβεία Ηθοποιού πήγαν στον πρωταγωνιστή των «Sinners», Μάικλ Β. Τζόρνταν.
Η υποψηφιότητα του Τζόρνταν έχει φόρα τον τελευταίο καιρό και αυτό τον φέρνει σε ισχυρή θέση ενόψει των Όσκαρ, αλλά αυτή είναι μια ανοιχτή κατηγορία για το ποιος θα κερδίσει το Οσκαρ, λέει το BBC.
Η καλύτερη γυναικεία ερμηνεία είναι πολύ πιο εύκολο να προβλεφθεί, με την Τζέσι Μπάκλεϊ να μοιάζει σχεδόν βέβαιο ότι θα κερδίσει το Οσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία «Hamnet» αφού κυριάρχησε σε όλα τα προηγούμενα βραβεία.
Οι β΄ Ρόλοι
Οι περσινές κούρσες για τους Β' γυναικείους και ανδρικούς ρόλους ήταν αρκετά προβλέψιμες - με τους Κάλκιν και Σαλντάνα να σαρώνουν και στις δύο κατηγορίες, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Αντιθέτως, οι φετινές κούρσες για τα βραβεία δεύτερου ρόλου ήταν σαν τρενάκι του λούνα παρκ. Ο Τζέικομπ Ελόρντι του Φρανκενστάιν κέρδισε το βραβείο καλύτερου β' ανδρικού ρόλου στα Critics Choice Awards, ενώ ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ του Sentimental Value κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα.
Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, τα πράγματα έχουν αρχίσει να δείχνουν προς τον Σον Πεν του «One Battle After Another». Η ερμηνεία του ως λευκού υπερασπιστή της υπεροχής Συνταγματάρχη Λόκτζο τον οδήγησε να κερδίσει το βραβείο στα βραβεία BAFTA και στα Βραβεία Ηθοποιού - δύο βασικούς προάγγελους, των Οσκαρ.
Πιο δύσκολα τα πράγματα για την κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου. Η Tεγιάνα Τέιλορ (One Battle) κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα, η Γουίνμι Μοσάκου (Sinners) κέρδισε το BAFTA και η Αμι Μάντιγκαν (Weapons) κέρδισε τα βραβεία Critics Choice και Βραβεία Ηθοποιού.
Οποιοσδήποτε από τους τρεις θα μπορούσε να κερδίσει το αγαλματίδιο απόψε. Η Μάντιγκαν κέρδισε στα Βραβεία Ηθοποιού, αλλά η Τέιλορ και ο Μοσάκου έχουν το πλεονέκτημα ότι εμφανίζονται και οι δύο σε ταινίες υποψήφιες για βραβείο καλύτερης ταινίας.
Ποιος θα κερδίσε σύμφωνα με το Deadline
Το Deadline πάντως στις προβλέψεις του Πιτ Χάμοντ μιλά για αμφίρροπη μάχη για τα Οσκαρ ταινίας και σκηνοθεσίας και μια σκληρή μάχη για τα Οσκαρ ρόλων.
Για το Οσκαρ καλύτερης ταινίας η μάχη μεταξύ των One Battle After Another και Sinners φαίνεται αμφίρροπη αλλά από τα βραβεία Gotham και μετά, το One Battle έχει κυριαρχήσει στη συζήτηση και έχει γίνει αδιαμφισβήτητο φαβορί, χωρίς να αποκλείονται εκπλήξεις.
Για το Οσκαρ καλύτερου ηθοποιού, σημειώνει ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν το απόλυτο φαβορί ώσπου ήρθε η ανατροπή στις δύο τελευταίες απονομές με τον Μάικλ Β. Τζορνταν τον οποίο βλέπει ως νικητή απόψε. Αλλά τονίζει η μάχη είναι αμφίρροπη.
Το Οσκαρ Ά Γυναικείου Ρόλου, λέει είναι το μόνο σίγουρο, οτι θα πάει στην Τζέσι Μπάκλεϊ του Hamnet που έχει σαρώσει σε όλα τα βραβεία φέτος.
Για το Οσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, που χαρακτηρίζει ως μια κατηγορία ανοιχτή με πολλούς πιθανούς νικητές, ο ίδιος βλέπει απόψε τον Σον Πεν να φεύγει με το Χρυσό Αγαλματίδιο.
Οσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου. Ο ίδιος βλέπει νικήτρια την Έιμι Μάντιγκαν, η οποία είναι και η μοναδική υποψηφιότητα που έλαβε η ταινία της, «Weapons», και παρά το γεγονός ότι είναι μια ερμηνεία σε ταινία τρόμου.
Για το Οσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας νικητή βλέπει τον Πολ Τόμας Άντερσον για το «Μία Μάχη Μετά την Άλλη». Και σημειώνει: «Νικητής των βραβείων DGA, Χρυσής Σφαίρας και Critics Choice, και με 14 υποψηφιότητες για Όσκαρ, αυτή φαίνεται μια εύκολη απόφαση, αλλά αν υπάρχει πραγματική δυναμική για την ταινία "Sinners", μια ανατροπή υπέρ του Ryan Coogler δεν θα ήταν ένα πλήρες σοκ, καθιστώντας τον ως τον πρώτο μαύρο νικητή σε αυτή την κατηγορία».
Στην κατηγορία πρωτότυπου σεναρίου νικητή βλέπει τον Ράιαν Κούγκλερ του «Sinners».
Για το Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο νικητή βλέπει τον Πολ Τόμας Άντερσον στο «Μία Μάχη Μετά την Άλλη».
Στα άλλα βραβεία νικητές βλέπει:
Καλύτερο κάστινγκ: Sinners
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Ο Τέλειος Γείτονας
Καλύτερη Διεθνής Ταινία Μεγάλου Μήκους: Sentimental Value (Νορβηγία)
Καλύτερη Φωτογραφία: Η μία μάχη μετά την άλλη
Ποιους βλέπει νικητές το Hollywood Reporter
To Hollywood Reporter από την πλευρά του και ο υπεύθυνος κάλυψης βραβείων Σκοτ Φάινμπεργκ προβλέπουν ότι το «One Battle After Another» θα ηγηθεί του διαγωνισμού με έξι νίκες, ακολουθούμενο από τέσσερις για το «Sinners», τρεις για το «Frankenstein» και δύο για το «KPop Demon Hunters».
Υποστηρίζει και εκείνος -και μοιάζουν οι περισσότεροι να συμφωνούν- ότι όλες οι «έξι μεγάλες» κατηγορίες εκτός από μία παραμένουν αμφίρροπες για να τις αποδώσουν με μεγάλη σιγουριά.
Το μόνο σίγουρο φαντάζει ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ του «Hamnet» θα κερδίσει απόψε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού, αλλά η καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, ηθοποιός, β' ανδρικός ρόλος και β' γυναικείος ρόλος είναι πραγματικά ανοιχτές, και η πρόβλεψή τους έγινε ακόμη πιο δύσκολη μετά τα Bafta και τα Βραβεία Ηθοποιών.
Ο ίδιος λέει πιστεύει το «Sinners», αλλά τα στατιστικά στοιχεία συνεχίζουν να δείχνουν προς το «One Battle After Another» στην κούρσα για την καλύτερη ταινία και τον Paul Thomas Anderson στην κούρσα για τον καλύτερο σκηνοθέτη.
Αν το «Sinners» ή/και ο Ryan Coogler τελικά επικρατήσουν, αυτό θα σημαίνει ότι τα βραβεία-πρόδρομοι δεν θα έχουν πλέον καμία σχέση με τα ίδια τα Όσκαρ. Πράγματι, καμία ταινία δεν έχει χάσει ποτέ έχοντας πάρει τόσα βραβεία στις διοργανώσεις βραβείων που προηγήθηκαν και έχει πάρει το «One Battle».
Καλύτερη Ταινία: «Μία Μάχη Μετά την Άλλη»
Καλύτερος Σκηνοθέτης: Paul Thomas Anderson για το One Battle After Another (Warner Bros.)
Καλύτερος Ηθοποιός:Michael B. Jordan για το Sinners
Καλύτερη Ηθοποιός:Jessie Buckley για το Hamnet
Καλύτερος Β' Ανδρικός Ρόλος: Σον Πεν για το One Battle After Another
Καλύτερη Β' Γυναικείου Ρόλου: Amy Madigan για το Weapons
Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: One Battle After Another
Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: «Sinners»
Καλύτερη Διεθνής Ταινία: Νορβηγία — Συναισθηματική Αξία
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: The Perfect Neighbor (Netflix) — Sam Bisbee, Geeta Gandbhir, Nikon Kwantu και Alisa Payne
Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους: «KPop Demon Hunters» (Netflix)
Καλύτερο Κάστινγκ: «Sinners»
Καλύτερη Φωτογραφία: «Μία Μάχη Μετά την Άλλη»
Καλύτερος Σχεδιασμός Κοστουμιών: Frankenstein (Netflix) — Kate Hawley
Καλύτερο Μοντάζ Ταινίας:Μία Μάχη Μετά την Άλλη — Andy Jurgensen
Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι: Golden από το KPop Demon Hunters(Netflix) — EJAE και Mark Sonnenblick
H λίστα κατηγοριών και υποψηφιοτήτων των Όσκαρ
Καλύτερη Ταινία (Best Picture)
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Σκηνοθεσία (Best Director)
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Joachim Trier – Sentimental Value
Ryan Coogler – Sinners
Α΄ Ανδρικός Ρόλος (Best Actor)
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
Α΄ Γυναικείος Ρόλος (Best Actress)
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Β΄ Ανδρικός Ρόλος (Best Supporting Actor)
Benicio Del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Β΄ Γυναικείος Ρόλος (Best Supporting Actress)
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
Πρωτότυπο Σενάριο (Original Screenplay)
Blue Moon – Robert Kaplow
It Was Just an Accident – Jafar Panahi
Marty Supreme – Ronald Bronstein & Josh Safdie
Sentimental Value – Eskil Vogt & Joachim Trier
Sinners – Ryan Coogler
Διασκευασμένο Σενάριο (Adapted Screenplay)
Bugonia – Will Tracy
Frankenstein – Guillermo del Toro
Hamnet – Chloé Zhao & Maggie O’Farrell
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
Train Dreams – Clint Bentley & Greg Kwedar
Πρωτότυπη Μουσική (Original Score)
Bugonia – Jerskin Fendrix
Frankenstein – Alexandre Desplat
Hamnet – Max Richter
One Battle After Another – Jonny Greenwood
Sinners – Ludwig Göransson
Πρωτότυπο Τραγούδι (Original Song)
“Dear Me” – Diane Warren Relentless
“Golden” – KPop Demon Hunters
“I Lied To You” – Sinners
“Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi
“Train Dreams” – Train Dreams
Κινηματογράφηση (Cinematography)
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Μοντάζ (Film Editing)
Bugonia
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Σκηνικά (Production Design)
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Κοστούμια (Costume Design)
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sentimental Value
Μακιγιάζ και Κομμώσεις (Makeup & Hairstyling)
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Ήχος (Sound)
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirat
Οπτικά Εφέ (Visual Effects)
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Καλύτερη Ταινία Animation
KPop Demon Hunters
Zootopia 2
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
Inside Out 2
The Wild Robot
Καλύτερη Διεθνής Ταινία (International Feature Film)
The Secret Agent (Brazil)
Sentimental Value (Norway)
Sirat (Spain)
It Was Just an Accident (Iran)
Vermiglio (Italy)
Animated μικρού μήκους
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Live Action ταινία μικρού μήκους
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους
Death by Numbers
Eternal Father
Incident
Instruments of a Beating Heart
Once Upon a Time in Ukraine
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ (Documentary Feature)
Daughters
No Other Land
Porcelain War
Sugarcane
Union
Καλύτερο Casting (νέα κατηγορία)
Bugonia
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Πηγή: iefimerida.gr