Πώς βλέπουμε απόψε τα Οσκαρ, ποιοι αναμένεται να κερδίσουν ανά κατηγορία -Οι προβλέψεις

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Οσκαρ θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ του Λος Άντζελες.

Ο κωμικός και παρουσιαστής Κόναν Ο’ Μπράιεν αναλαμβάνει τον ρόλο του οικοδεσπότη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε μία βραδιά που αναμένεται με ενδιαφέρον η… μάχη των δύο ταινιών με τις περισσότερες υποψηφιότητες: τις ταινίες «Sinners» (16 υποψηφιότητες) και «One Battle After Another» (13 υποψηφιότητες).



Ειδικοί μιλούν για μια αμφίρροπη μάχη για τις μεγάλες κατηγορίες και μια βραδιά που δύσκολα μπορεί να κάνει προβλέψεις, ενώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τις εκπλήξεις.

Πού θα δούμε τα Oscars

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Oscars θα μεταδοθεί ζωντανά στην COSMOTE TV.

Η λαμπερή τελετή θα μεταδοθεί την Κυριακή 15/3 (ξημερώματα Δευτέρας 16/3) στη 01.00, σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου (COSMOTE CINEMA OSCARS).

Νωρίτερα, στις 22:30, θα αρχίσουν οι συνδέσεις με την εκπομπή «OSCARS’® Night» (COSMOTE CINEMA OSCARS). Ο οικοδεσπότης Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, μαζί με καλεσμένους από τον χώρο του θεάματος και της Τέχνης, που θα βρίσκονται στα στούντιο της COSMOTE TV, θα σχολιάζουν τις υποψηφιότητες και θα κάνουν προβλέψεις για τους νικητές.

Ποιους βλέπει νικητές το BBC

Το πολιτικό θρίλερ «One Battle After Another» είναι το φαβορί για την καλύτερη ταινία, αλλά αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από την ταινία τρόμου με βαμπίρ «Sinners», η οποία έχει καταγράψει ρεκόρ 16 υποψηφιοτήτων, γράφει το BBC.

Η Ιρλανδή σταρ Τζέσι Μπάκλεϊ θεωρείται το φαβορί για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet»﻿.

Αλλά οι άλλες τρεις κατηγορίες ηθοποιών στις οποίες είναι υποψήφιες σταρ όπως οι Μάικλ Β. Τζόρνταν, Τιμοτέ Σαλεμέ, Εϊμι Μάντιγκαν, Γουίνμι Μοσάκου και Σον Πεν, είναι ανοιχτές και όλοι διεκδικητές, γράφει το βρετανικό Μέσο.

Καλύτερη Ταινία και Σκηνοθεσία﻿

Μπορεί να υπάρχουν 10 ταινίες που είναι υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης ταινίας, αλλά η κούρσα για την κορυφαία κατηγορία έχει περιοριστεί σε δύο ταινίες - το πολιτικό θρίλερ «One Battle After Another» και το «Sinners».

Η ταινία «One Battle After Another» είναι το ξεκάθαρο φαβορί μετά από μια σειρά μεγάλων νικών στα προηγούμενα βραβεία, και ο σκηνοθέτης της, Πολ Τόμας Άντερσον, προβλέπεται ευρέως ότι θα κερδίσει επιτέλους το πρώτο του Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Υπάρχει όμως και τεράστιο πάθος μέσα στην Ακαδημία για το «Sinners». Ο σκηνοθέτης Ράιαν Κούγκλερ χαίρει μεγάλου σεβασμού για όσα κατάφερε να πετύχει με την ταινία, η οποία έχει συνολικά 16 υποψηφιότητες.

Καλύτερος ηθοποιός και καλύτερη ηθοποιός

Οι Χρυσές Σφαίρες πήγαν στον Γουάγκνερ Μούρα του «The Secret Agent» στην κατηγορία δράματος και στον Τιμοτέ Σαλαμέ του «Marty Supreme» στην κατηγορία μιούζικαλ ή κωμωδίας, ένα βραβείο που ο 30χρονος κέρδισε επίσης στα Critics Choice Awards.

Τα BAFTA έδωσαν το βραβείο Α΄Ανδρικού Ρόλου στον Ρόμπερτ Αραμάγιο του «I Swear», ο οποίος δεν είναι καν υποψήφιος για Όσκαρ (ενώ τα Βραβεία Ηθοποιού πήγαν στον πρωταγωνιστή των «Sinners», Μάικλ Β. Τζόρνταν.

Η υποψηφιότητα του Τζόρνταν έχει φόρα τον τελευταίο καιρό και αυτό τον φέρνει σε ισχυρή θέση ενόψει των Όσκαρ, αλλά αυτή είναι μια ανοιχτή κατηγορία για το ποιος θα κερδίσει το Οσκαρ, λέει το BBC.

Η καλύτερη γυναικεία ερμηνεία είναι πολύ πιο εύκολο να προβλεφθεί, με την Τζέσι Μπάκλεϊ να μοιάζει σχεδόν βέβαιο ότι θα κερδίσει το Οσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία «Hamnet»﻿ αφού κυριάρχησε σε όλα τα προηγούμενα βραβεία.

Οι β΄ Ρόλοι

Οι περσινές κούρσες για τους Β' γυναικείους και ανδρικούς ρόλους ήταν αρκετά προβλέψιμες - με τους Κάλκιν και Σαλντάνα να σαρώνουν και στις δύο κατηγορίες, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Αντιθέτως, οι φετινές κούρσες για τα βραβεία δεύτερου ρόλου ήταν σαν τρενάκι του λούνα παρκ. Ο Τζέικομπ Ελόρντι του Φρανκενστάιν κέρδισε το βραβείο καλύτερου β' ανδρικού ρόλου στα Critics Choice Awards, ενώ ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ του Sentimental Value κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, τα πράγματα έχουν αρχίσει να δείχνουν προς τον Σον Πεν του «One Battle After Another»﻿. Η ερμηνεία του ως λευκού υπερασπιστή της υπεροχής Συνταγματάρχη Λόκτζο τον οδήγησε να κερδίσει το βραβείο στα βραβεία BAFTA και στα Βραβεία Ηθοποιού - δύο βασικούς προάγγελους, των Οσκαρ.

Πιο δύσκολα τα πράγματα για την κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου. Η Tεγιάνα Τέιλορ (One Battle) κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα, η Γουίνμι Μοσάκου (Sinners) κέρδισε το BAFTA και η Αμι Μάντιγκαν (Weapons) κέρδισε τα βραβεία Critics Choice και Βραβεία Ηθοποιού.

Οποιοσδήποτε από τους τρεις θα μπορούσε να κερδίσει το αγαλματίδιο απόψε. Η Μάντιγκαν κέρδισε στα Βραβεία Ηθοποιού, αλλά η Τέιλορ και ο Μοσάκου έχουν το πλεονέκτημα ότι εμφανίζονται και οι δύο σε ταινίες υποψήφιες για βραβείο καλύτερης ταινίας.



Ποιος θα κερδίσε σύμφωνα με το Deadline

Το Deadline πάντως στις προβλέψεις του Πιτ Χάμοντ μιλά για αμφίρροπη μάχη για τα Οσκαρ ταινίας και σκηνοθεσίας και μια σκληρή μάχη για τα Οσκαρ ρόλων.

Για το Οσκαρ καλύτερης ταινίας η μάχη μεταξύ των One Battle After Another και Sinners φαίνεται αμφίρροπη αλλά από τα βραβεία Gotham και μετά, το One Battle έχει κυριαρχήσει στη συζήτηση και έχει γίνει αδιαμφισβήτητο φαβορί, χωρίς να αποκλείονται εκπλήξεις.

Για το Οσκαρ καλύτερου ηθοποιού, σημειώνει ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν το απόλυτο φαβορί ώσπου ήρθε η ανατροπή στις δύο τελευταίες απονομές με τον Μάικλ Β. Τζορνταν τον οποίο βλέπει ως νικητή απόψε. Αλλά τονίζει η μάχη είναι αμφίρροπη.

Το Οσκαρ Ά Γυναικείου Ρόλου, λέει είναι το μόνο σίγουρο, οτι θα πάει στην Τζέσι Μπάκλεϊ του Hamnet που έχει σαρώσει σε όλα τα βραβεία φέτος.

Για το Οσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, που χαρακτηρίζει ως μια κατηγορία ανοιχτή με πολλούς πιθανούς νικητές, ο ίδιος βλέπει απόψε τον Σον Πεν να φεύγει με το Χρυσό Αγαλματίδιο.

Οσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου. Ο ίδιος βλέπει νικήτρια την Έιμι Μάντιγκαν, η οποία είναι και η μοναδική υποψηφιότητα που έλαβε η ταινία της, «Weapons», και παρά το γεγονός ότι είναι μια ερμηνεία σε ταινία τρόμου.

Για το Οσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας νικητή βλέπει τον Πολ Τόμας Άντερσον για το «Μία Μάχη Μετά την Άλλη». Και σημειώνει: «Νικητής των βραβείων DGA, Χρυσής Σφαίρας και Critics Choice, και με 14 υποψηφιότητες για Όσκαρ, αυτή φαίνεται μια εύκολη απόφαση, αλλά αν υπάρχει πραγματική δυναμική για την ταινία "Sinners", μια ανατροπή υπέρ του Ryan Coogler δεν θα ήταν ένα πλήρες σοκ, καθιστώντας τον ως τον πρώτο μαύρο νικητή σε αυτή την κατηγορία».

Στην κατηγορία πρωτότυπου σεναρίου νικητή βλέπει τον Ράιαν Κούγκλερ του «Sinners».

Για το Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο νικητή βλέπει τον Πολ Τόμας Άντερσον στο «Μία Μάχη Μετά την Άλλη»﻿.

Στα άλλα βραβεία νικητές βλέπει:

Καλύτερο κάστινγκ: Sinners

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Ο Τέλειος Γείτονας

Καλύτερη Διεθνής Ταινία Μεγάλου Μήκους: Sentimental Value (Νορβηγία)

Καλύτερη Φωτογραφία: Η μία μάχη μετά την άλλη

Ποιους βλέπει νικητές το Hollywood Reporter﻿

To Hollywood Reporter από την πλευρά του και ο υπεύθυνος κάλυψης βραβείων Σκοτ Φάινμπεργκ προβλέπουν ότι το «One Battle After Another» θα ηγηθεί του διαγωνισμού με έξι νίκες, ακολουθούμενο από τέσσερις για το «Sinners», τρεις για το «Frankenstein» και δύο για το «KPop Demon Hunters»﻿.

Υποστηρίζει και εκείνος -και μοιάζουν οι περισσότεροι να συμφωνούν- ότι όλες οι «έξι μεγάλες» κατηγορίες εκτός από μία παραμένουν αμφίρροπες για να τις αποδώσουν με μεγάλη σιγουριά.

Το μόνο σίγουρο φαντάζει ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ του «Hamnet»﻿ θα κερδίσει απόψε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού, αλλά η καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, ηθοποιός, β' ανδρικός ρόλος και β' γυναικείος ρόλος είναι πραγματικά ανοιχτές, και η πρόβλεψή τους έγινε ακόμη πιο δύσκολη μετά τα Bafta και τα Βραβεία Ηθοποιών.

Ο ίδιος λέει πιστεύει το «Sinners», αλλά τα στατιστικά στοιχεία συνεχίζουν να δείχνουν προς το «One Battle After Another»﻿ στην κούρσα για την καλύτερη ταινία και τον Paul Thomas Anderson στην κούρσα για τον καλύτερο σκηνοθέτη.

Αν το «Sinners» ή/και ο Ryan Coogler τελικά επικρατήσουν, αυτό θα σημαίνει ότι τα βραβεία-πρόδρομοι δεν θα έχουν πλέον καμία σχέση με τα ίδια τα Όσκαρ. Πράγματι, καμία ταινία δεν έχει χάσει ποτέ έχοντας πάρει τόσα βραβεία στις διοργανώσεις βραβείων που προηγήθηκαν και έχει πάρει το «One Battle».

Καλύτερη Ταινία:﻿ «Μία Μάχη Μετά την Άλλη»

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Paul Thomas Anderson για το One Battle After Another (Warner Bros.)

Καλύτερος Ηθοποιός:﻿Michael B. Jordan για το Sinners

Καλύτερη Ηθοποιός:﻿Jessie Buckley για το Hamnet

Καλύτερος Β' Ανδρικός Ρόλος: Σον Πεν για το One Battle After Another

Καλύτερη Β' Γυναικείου Ρόλου: Amy Madigan για το Weapons﻿

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: One Battle After Another

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: «Sinners»

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: Νορβηγία — Συναισθηματική Αξία

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: ﻿The Perfect Neighbor (Netflix) — Sam Bisbee, Geeta Gandbhir, Nikon Kwantu και Alisa Payne

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους: «KPop Demon Hunters» (Netflix)

Καλύτερο Κάστινγκ: «Sinners»

Καλύτερη Φωτογραφία: ﻿ «Μία Μάχη Μετά την Άλλη»

Καλύτερος Σχεδιασμός Κοστουμιών: Frankenstein (Netflix) — Kate Hawley

Καλύτερο Μοντάζ Ταινίας:﻿Μία Μάχη Μετά την Άλλη — Andy Jurgensen

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι: Golden από το KPop Demon Hunters(Netflix) — EJAE και Mark Sonnenblick

H λίστα κατηγοριών και υποψηφιοτήτων των Όσκαρ

Καλύτερη Ταινία (Best Picture)

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Σκηνοθεσία (Best Director)

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

Α΄ Ανδρικός Ρόλος (Best Actor)

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Α΄ Γυναικείος Ρόλος (Best Actress)

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Β΄ Ανδρικός Ρόλος (Best Supporting Actor)

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Β΄ Γυναικείος Ρόλος (Best Supporting Actress)

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Πρωτότυπο Σενάριο (Original Screenplay)

Blue Moon – Robert Kaplow

It Was Just an Accident – Jafar Panahi

Marty Supreme – Ronald Bronstein & Josh Safdie

Sentimental Value – Eskil Vogt & Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Διασκευασμένο Σενάριο (Adapted Screenplay)

Bugonia – Will Tracy

Frankenstein – Guillermo del Toro

Hamnet – Chloé Zhao & Maggie O’Farrell

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Train Dreams – Clint Bentley & Greg Kwedar

Πρωτότυπη Μουσική (Original Score)

Bugonia – Jerskin Fendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Max Richter

One Battle After Another – Jonny Greenwood

Sinners – Ludwig Göransson

Πρωτότυπο Τραγούδι (Original Song)

“Dear Me” – Diane Warren Relentless

“Golden” – KPop Demon Hunters

“I Lied To You” – Sinners

“Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi

“Train Dreams” – Train Dreams

Κινηματογράφηση (Cinematography)

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Μοντάζ (Film Editing)

Bugonia

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Σκηνικά (Production Design)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Κοστούμια (Costume Design)

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sentimental Value

Μακιγιάζ και Κομμώσεις (Makeup & Hairstyling)

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Ήχος (Sound)

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

Οπτικά Εφέ (Visual Effects)

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Καλύτερη Ταινία Animation

KPop Demon Hunters

Zootopia 2

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Inside Out 2

The Wild Robot

Καλύτερη Διεθνής Ταινία (International Feature Film)



The Secret Agent (Brazil)

Sentimental Value (Norway)

Sirat (Spain)

It Was Just an Accident (Iran)

Vermiglio (Italy)

Animated μικρού μήκους

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Live Action ταινία μικρού μήκους

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Death by Numbers

Eternal Father

Incident

Instruments of a Beating Heart

Once Upon a Time in Ukraine

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ (Documentary Feature)

Daughters

No Other Land

Porcelain War

Sugarcane

Union

Καλύτερο Casting (νέα κατηγορία)

Bugonia

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Πηγή: iefimerida.gr