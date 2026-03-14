Axios: “Το Ισραήλ σχεδιάζει μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο”

Το Ισραήλ εξετάζει εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο με στόχο τη Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λίτανι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Σημαντική επέκταση της χερσαίας στρατιωτικής επιχείρησής του στον Λίβανο φέρεται να σχεδιάζει το Ισραήλ, με στόχο να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι και να διαλύσει τη στρατιωτική υποδομή της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Εάν υλοποιηθεί, η επιχείρηση θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη ισραηλινή χερσαία εισβολή στον Λίβανο από τον πόλεμο του 2006, μεταφέροντας τη χώρα στο επίκεντρο της ολοένα και κλιμακούμενης σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

«Θα κάνουμε ό,τι κάναμε και στη Γάζα», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, αναφερόμενος στην ισοπέδωση κτιρίων που, σύμφωνα με το Ισραήλ, χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για αποθήκευση όπλων και εξαπόλυση επιθέσεων.

Μια επιχείρηση τέτοιας κλίμακας θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε παρατεταμένη ισραηλινή παρουσία στο νότιο Λίβανο, εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση της χώρας.

Στη Βηρυτό επικρατεί ο φόβος ότι η νέα φάση της σύγκρουσης (που πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις με ρουκέτες της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ) μπορεί να οδηγήσει σε βαθιά αποσταθεροποίηση και νέες καταστροφές.

Hussein Malla/AP Photo

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να στηρίζει μια μεγάλη ισραηλινή επιχείρηση με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, πιέζοντας παράλληλα για περιορισμό των ζημιών στο λιβανέζικο κράτος και προωθώντας άμεσες συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου για μια μεταπολεμική συμφωνία.

Η επίθεση που άλλαξε τους σχεδιασμούς

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχειρούσε να συγκρατήσει την κλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου, επιδιώκοντας να διατηρήσει την προσοχή της κυρίως στην αντιπαράθεση με το Ιράν.

Ωστόσο, η ισορροπία αυτή ανατράπηκε την Τετάρτη, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε περισσότερους από 200 πυραύλους σε συντονισμένη επίθεση, ενώ δεκάδες ακόμη εκτοξεύθηκαν από το ίδιο το Ιράν.

«Πριν από αυτή την επίθεση ήμασταν έτοιμοι για κατάπαυση πυρός στον Λίβανο. Μετά από αυτήν, δεν υπάρχει επιστροφή από μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο ισραηλινός στρατός έχει αναπτύξει τρεις τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες μεραρχίες στα σύνορα με τον Λίβανο, ενώ τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν πραγματοποιηθεί περιορισμένες διασυνοριακές επιχειρήσεις.

Την Παρασκευή, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την αποστολή πρόσθετων ενισχύσεων στην περιοχή και την επιστράτευση εφέδρων ενόψει της διεύρυνσης της χερσαίας επιχείρησης.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ο στόχος είναι «η κατάληψη εδαφών, η απώθηση των δυνάμεων της Χεζμπολάχ βορειότερα και η διάλυση των στρατιωτικών θέσεων και αποθηκών όπλων μέσα στα χωριά».

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Ο ηγέτης της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η διπλωματική οδός που ακολούθησε η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν κατάφερε να προστατεύσει την κυριαρχία της χώρας ούτε τους πολίτες της.

Τοπίο καταστροφής μετά τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο AP Photo/Mohammed Zaatari

«Όταν ο εχθρός απειλεί με χερσαία εισβολή, του λέμε ότι δεν πρόκειται για απειλή, αλλά για μία από τις παγίδες στις οποίες θα πέσει», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια επιχείρηση θα οδηγήσει σε σκληρές συγκρούσεις από κοντά με τις δυνάμεις της αντίστασης.

Μαζικοί εκτοπισμοί και φόβος για νέα κλιμάκωση

Ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη εκδώσει εντολές εκκένωσης για μεγάλες περιοχές του νότιου Λιβάνου, αλλά και -για πρώτη φορά- για χωριά βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Προειδοποιήσεις εκκένωσης εκδόθηκαν ακόμη και για προάστια της νότιας Βηρυτού, που αποτελούν προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Από την έναρξη των συγκρούσεων, περίπου 800.000 Λιβανέζοι έχουν εκτοπιστεί, ενώ τουλάχιστον 773 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πολλοί από αυτούς άμαχοι.

Στο παρασκήνιο, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να ζήτησε από το Ισραήλ να αποφύγει πλήγματα στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού και σε άλλες κρίσιμες κρατικές υποδομές.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, το Ισραήλ συμφώνησε να μην στοχοποιήσει το αεροδρόμιο, χωρίς όμως να δεσμευτεί για την προστασία άλλων υποδομών. Την Παρασκευή, ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν γέφυρα στο νότιο Λίβανο την οποία, όπως υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός, χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για τη μεταφορά όπλων και δυνάμεων.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι η χώρα θα βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με την Ουάσινγκτον για τις επιχειρήσεις. «Αισθανόμαστε ότι έχουμε την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ», δήλωσε στο Axios.

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι «οι Ισραηλινοί πρέπει να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς της Χεζμπολάχ».

Σενάρια διαπραγματεύσεων

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αναθέσει στον πρώην υπουργό Ρον Ντέρμερ τη διαχείριση του φακέλου του Λιβάνου κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Ντέρμερ αναμένεται να συντονίσει τις επαφές με την κυβέρνηση Τραμπ και να ηγηθεί πιθανών διαπραγματεύσεων με τη Βηρυτό, εάν ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες.

Από αμερικανικής πλευράς, τον φάκελο χειρίζεται ο σύμβουλος του Τραμπ Μασάντ Μπούλος, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Αφρική και πεθερός της Τίφανι Τραμπ. Ο ίδιος βρίσκεται σε επαφή με Ισραηλινούς, Λιβανέζους και Άραβες αξιωματούχους, με στόχο να διευκολύνει άμεσο διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες.

Τις τελευταίες ημέρες, η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι έτοιμη να συζητήσει απευθείας με το Ισραήλ τους όρους μιας κατάπαυσης του πυρός, άμεσα και χωρίς προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με πηγές, η Ουάσινγκτον επιδιώκει οι πιθανές αυτές συνομιλίες να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για μια ευρύτερη συμφωνία που θα τερματίσει επίσημα την εμπόλεμη κατάσταση ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο μια σύγκρουση που, τυπικά, παραμένει ανοιχτή από το 1948.

Πηγή: news247.gr