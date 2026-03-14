Πρόστιμο σε όσους οδηγούν μόνοι τους; - Και όμως συμβαίνει

Στο Παρίσι, το μέτρο εφαρμόζεται από το 2025 στον περιφερειακό δρόμο της πόλης, τον περίφημο Boulevard Périphérique, αλλά και σε τμήματα μεγάλων αυτοκινητοδρόμων όπως η Α1 και η Α13.

Η ιδέα των carpool lanes – λωρίδων αποκλειστικά για οχήματα με περισσότερους από έναν επιβάτες – αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα εργαλεία που εφαρμόζονται σήμερα σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις για την αντιμετώπιση του μποτιλιαρίσματος. Την είδαμε στην πράξη στο Παρίσι τι ςπροηγούμενες ημέρες που βρεθήκαμε και είναι μια λύση που συζητείται πλέον και στην Ελλάδα για τις ώρες αιχμής, όπως συζητήθηκε και στο συνέδριο newsauto TALKS.

Η βασική αρχή είναι απλή: μία λωρίδα κυκλοφορίας δεσμεύεται για οχήματα που μεταφέρουν τουλάχιστον δύο άτομα, δηλαδή οδηγό και έναν επιβάτη. Στη λωρίδα αυτή μπορούν επίσης να κινούνται λεωφορεία, ταξί, οχήματα μεταφοράς με οδηγό, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με ειδικές άδειες.

Η συγκεκριμένη λωρίδα δεν λειτουργεί όλο το 24ωρο. Ενεργοποιείται μόνο στις ώρες αιχμής, όταν η κίνηση φτάνει στο μέγιστο. Στον περιφερειακό του Παρισιού ενεργοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 07:00 και 10:30 το πρωί και ξανά από 16:00 έως 20:00 το απόγευμα. Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες η λωρίδα επιστρέφει σε κανονική χρήση για όλα τα οχήματα.

Η εφαρμογή του μέτρου συνοδεύεται από αυστηρό έλεγχο. Όσοι οδηγοί χρησιμοποιούν τη λωρίδα μόνοι τους αντιμετωπίζουν πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 135 ευρώ. Στην αρχή εφαρμόστηκε μια περίοδος ενημέρωσης των οδηγών χωρίς πρόστιμα, όμως μετά την ολοκλήρωσή της οι αρχές ξεκίνησαν κανονικά τις κυρώσεις.

Στόχος του μέτρου είναι διπλός. Από τη μία να μειωθεί το μποτιλιάρισμα στις πιο φορτωμένες αρτηρίες της πόλης και από την άλλη να ενθαρρυνθεί η κοινή χρήση αυτοκινήτου, δηλαδή να μπαίνουν περισσότεροι επιβάτες στο ίδιο όχημα αντί να κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα με έναν μόνο οδηγό. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το μέτρο έχει ήδη συμβάλει σε μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και σε καλύτερη ροή της κίνησης στον περιφερειακό του Παρισιού.

Η ιδέα των carpool lanes έχει αρχίσει να απασχολεί και την ελληνική πλευρά. Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους του Υπουργείου Μεταφορών, εξετάζεται ως πιθανή λύση για τις μεγάλες αστικές αρτηρίες της Αθήνας, ειδικά στις ώρες αιχμής. Η λογική είναι παρόμοια με αυτή που εφαρμόζεται στο Παρίσι: μία λωρίδα κυκλοφορίας να χρησιμοποιείται μόνο από οχήματα με περισσότερους επιβάτες, ώστε να μειωθεί ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων που κινούνται στους δρόμους.

Στην πράξη μια τέτοια λύση θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μεγάλες λεωφόρους ή ακόμη και σε τμήματα αυτοκινητοδρόμων γύρω από την πρωτεύουσα. Η ενεργοποίησή της θα περιοριζόταν σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, κυρίως το πρωί και το απόγευμα, όταν η κυκλοφορία φτάνει στα όριά της.

Η εμπειρία από πόλεις όπως το Παρίσι δείχνει ότι η ιδέα δεν είναι απλώς ένα θεωρητικό σενάριο. Είναι ένα πρακτικό εργαλείο διαχείρισης της κυκλοφορίας που μπορεί να μειώσει την κίνηση, να αυξήσει την ταχύτητα μετακίνησης και να περιορίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Και όσο τα αστικά κέντρα μεγαλώνουν και τα αυτοκίνητα στους δρόμους πολλαπλασιάζονται, λύσεις σαν τις carpool lanes αρχίζουν να συζητούνται όλο και πιο σοβαρά. Στην Αθήνα, όπου το μποτιλιάρισμα αποτελεί πλέον καθημερινό φαινόμενο, μια τέτοια προσέγγιση ίσως αποτελέσει στο μέλλον ένα ακόμη εργαλείο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Πηγή: newsauto.gr