«Δόγμα της Γάζας»: Πώς το Ισραήλ στον Λίβανο εφαρμόζει εκ νέου το κρυφό πολιτικό του σχέδιο

Ποια είναι η φόρμουλα της «εποικιστικής αποικιοκρατίας» που το Ισραήλ εφαρμόζει τώρα και στον Λίβανο μετά τη Γάζα.

Σχεδόν 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο και περισσότεροι από 750.000 έχουν εκτοπιστεί από τις επιθέσεις του Ισραήλ.

Αυτή είναι η αρχική πράξη του «δόγματος της Γάζας» που τώρα το Τελ Αβίβ εφαρμόζει σε ένα νέο μέτωπο.

Η φόρμουλα είναι συνεπής:

Εκτόπιση – είτε διατάζοντας τους ανθρώπους να φύγουν είτε καταστρέφοντας τα μέσα επιβίωσής τους.

Καταστροφή πολιτικής υποδομής για να αποτραπεί η επιστροφή και επέκταση εδάφους μέσω των λεγόμενων «ζωνών ασφαλείας».

Διάσπαση κάθε συνεκτικής διοίκησης με το να χωρίζεται το έδαφος σε αποσυνδεδεμένες περιοχές όπου οι στρατιωτικές ενέργειες συνεχίζονται σε χαμηλότερη ένταση.

Όπως σημειώνει και το Al Jazeera, στη Δυτική Όχθη, το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες διασπά περιοχές και αρνείται στους Παλαιστίνιους οποιοδήποτε συνεκτικό έδαφος. Πηγάδια νερού σφραγισμένα με τσιμέντο, κατεδαφίσεις κατοικιών λόγω εξωφρενικών αδειών, κτηνοτρόφοι εκδιώκονται από τη γη τους λόγω παράνομων εποικισμών. Στη Γάζα, η ίδια λογική εφαρμόστηκε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και μανία.

Τι ακριβώς έγινε στη Γάζα

Τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κάθε Παλαιστίνιος βόρεια του Wadi Gaza έπρεπε να φύγει αμέσως. Μέρες νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είχε δηλώσει πλήρη πολιορκία: Χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς τρόφιμα, χωρίς νερό. Με το να χαρακτηρίζει ολόκληρο τον πληθυσμό ως εχθρό, το Ισραήλ δημιούργησε μια κατηγορία ανθρώπων που θεωρούνται αναλώσιμοι.

Ο στρατός κυκλοφόρησε χάρτες με τη Γάζα χωρισμένη σε αριθμημένα μπλοκ. Όταν καλούνταν ο αριθμός σας, αναγκάζεστε να φύγετε. Οι εντολές εκκένωσης έγιναν άλλοθι για τα επακόλουθα εγκλήματα. Οι άνθρωποι οδηγούνταν στο Αλ-Μαουάσι, ένα τμήμα ακτής που το Ισραήλ χαρακτήρισε «ζώνη ασφαλείας», μια περιοχή συγκέντρωσης για εκατοντάδες χιλιάδες που ζουν σε σκηνές, όπου οι αεροπορικές επιθέσεις συνεχίζονταν. Οι λεγόμενες ζώνες εκκένωσης εκκενώθηκαν και καταστράφηκαν.

Η κλασική λογική καταστολής εξέγερσης θα απαιτούσε «καθαρισμός, κατοχή, ανοικοδόμηση». Η προσέγγιση του Ισραήλ ήταν ριζικά διαφορετική: Καταστροφή, εκτόπιση, διάλυση. Ο στόχος δεν ήταν η εξουδετέρωση του εδάφους αλλά η εκκένωσή του. Στη Γάζα και στον νότιο Λίβανο, το Ισραήλ αντιμετώπισε τον άμαχο πληθυσμό ως αδιαχώριστο από την αντίσταση που υποστηρίζει. Η εκτόπισή τους είναι ο ίδιος ο στόχος. Η κατάρρευση της πολιτικής τους εκπροσώπησης είναι μια συνθήκη που το Ισραήλ επιδιώκει να καθιερώσει μόνιμα. Αυτή είναι η λογική της εποικιστικής αποικιοκρατίας σε σύγχρονη στρατιωτική μορφή.

Πώς το δόγμα εφαρμόζεται τώρα στον Λίβανο

Το ίδιο εγχειρίδιο έχει τώρα φτάσει στον Λίβανο, αλλά με μια αποκαλυπτική διαφορά από προηγούμενες ισραηλινές επιχειρήσεις στην περιοχή. Στον πρώτο πόλεμο του Λιβάνου τη δεκαετία του 1980, το Ισραήλ επιδίωκε να εγκαταστήσει μια φιλική κυβέρνηση. Η Γάζα έχει δείξει ότι το Ισραήλ έχει εγκαταλείψει αυτή την επιδίωξη. Ο στόχος δεν είναι πλέον να καθοριστεί ποιος κυβερνά μια περιοχή αλλά να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει καμία συνεκτική διοίκηση. Το Ισραήλ δεν είναι μόνο σε αυτό. Η προσέγγιση των ΗΑΕ στην Υεμένη και στο Κέρας της Αφρικής – και η υποστήριξή τους προς το Ισραήλ στη Γάζα – αντικατοπτρίζει την ίδια προτίμηση για απομονωμένες περιοχές. Αυτό που έχει αναδυθεί είναι ένα δόγμα περιφερειακών διασπάσεων τις οποίες μοιράζονται σύμμαχες δυνάμεις.

Το Ισραήλ έχει εκδώσει εντολές εκκένωσης για ολόκληρο τον νότιο Λίβανο και τη νότια Βηρυτό. Ο χάρτης που εμφανίστηκε στους κατοίκους της Βηρυτού την προηγούμενη εβδομάδα είχε τον ίδιο σχεδιασμό και την ίδια θανατηφόρα ασάφεια με αυτούς που εμφανίστηκαν στη Γάζα. Οι ζώνες εκκένωσης που ανακοινώθηκαν δεν ταίριαζαν με εκείνες που εμφανίζονταν στον χάρτη. Στη Γάζα, όσοι διέσχιζαν τις αόρατες γραμμές σκοτώθηκαν.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι τώρα σε κίνηση. Σχολεία έχουν γίνει καταφύγια, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν σκοτωθεί, και οι άνθρωποι κοιμούνται στην παραλία όπου πριν από μόλις δύο νύχτες μια σκηνή βομβαρδίστηκε. Το Ισραήλ απείλησε να επιτεθεί σε λιβανέζικες κρατικές υποδομές αν η κυβέρνηση δεν δράσει κατά της Χεζμπολάχ – επεκτείνοντας τους στόχους του από την εκτόπιση και την καταστροφή υποδομών προς την αναγκαστική αποσταθεροποίηση του ίδιου του κράτους. Η λιβανέζικη κυβέρνηση απάντησε απαγορεύοντας στη Χεζμπολάχ να πυροβολεί. Αυτή είναι ακριβώς η εσωτερική διάσπαση που φαίνεται ότι σχεδιάζει η στρατηγική του Ισραήλ.

Αλλά ο Λίβανος δεν είναι η Γάζα. Η Χαμάς πολεμούσε με αυτοσχέδιο οπλοστάσιο μέσα σε μια πολιορκημένη λωρίδα γης, κάτι που ήδη αποδείχθηκε δύσκολο για τις ισραηλινές δυνάμεις. Η Χεζμπολάχ διαθέτει πιο προηγμένα όπλα, ενισχυμένη υποδομή και δεκαετίες προετοιμασίας για αυτού του είδους τον πόλεμο. Έχει δείξει ότι μπορεί να αντέξει βαριές επιθέσεις και να αντεπιτεθεί, εκπλήσσοντας τόσο το Ισραήλ όσο και τους εξωτερικούς παρατηρητές με το βάθος των δυνατοτήτων της. Οι ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο και στη κοιλάδα Μπεκά έχουν ήδη συναντήσει σημαντική αντίσταση. Εκεί είναι που το δόγμα μπορεί να συναντήσει τα όριά του – όχι μέσω διπλωματικής πίεσης, η οποία απέτυχε να υλοποιηθεί, αλλά μέσω ασύμμετρης στρατιωτικής πραγματικότητας. Το Ιράν έχει κάνει τη μοίρα του Λιβάνου σαφή ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, σηματοδοτώντας μια ενοποίηση μετώπων που το Ισραήλ νόμιζε ότι είχαν εξασθενήσει.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και τι πραγματικά χρειάζεται η Μέση Ανατολή

Ένα δόγμα βασισμένο στην υπόθεση της ατιμωρησίας έχει αντιμετωπίσει λίγη αντίσταση στις αίθουσες συνεδρίων μιας λεγόμενης τάξης βασισμένης σε κανόνες. Το «δόγμα της Γάζας» είναι η επεκταμένη έκδοση αυτού που το Ισραήλ αποκαλούσε προηγουμένως «δόγμα Νταχιέ» – η χρήση συντριπτικής δύναμης ενάντια σε πολιτική υποδομή – το οποίο πλέον εργαλειοποιείται προς ένα μεγαλύτερο στόχο: την μόνιμη επαναχάραξη των εδαφών, της δημογραφίας και της πολιτικής τάξης της περιοχής.

Αυτό το δόγμα έχει αναπτυχθεί σε κενό λογοδοσίας. Το Διεθνές Δικαστήριο έχει αγνοηθεί. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει παραλύσει. Οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να συναλλάσσονται με το Ισραήλ καθώς σταθερά νομιμοποιεί το απαράδεκτο. Ο Ντάνιελ Ράιζνερ, που ηγείτο της διεθνούς νομικής διεύθυνσης του ισραηλινού στρατιωτικού γραφείου γενικού εισαγγελέα, ήταν ειλικρινής λέγοντας ότι «Αν κάνεις κάτι αρκετά για πολύ καιρό, ο κόσμος θα το δεχτεί […] Το διεθνές δίκαιο εξελίσσεται μέσω παραβιάσεων».

Οι ΗΠΑ δεν είναι παρατηρητής σε αυτή την αποτυχία, είναι ενεργός συμμετέχων στη βαθύτερη επέκτασή της. Στο Μόναχο, στο πλαίσιο του Συνεδρίου Ασφαλείας νωρίτερα φέτος, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παρουσίασε τη διατλαντική συμμαχία με εθνικιστικούς όρους και χαρακτήρισε την αποικιοκρατία ως επίτευγμα της Δύσης. Σε μια εκδήλωση στο Τελ Αβίβ, η πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι εξέφρασε εμπιστοσύνη ότι η Ουάσιγκτον θα «απονευρώσει» τόσο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο όσο και το Διεθνές Δικαστήριο – τα ίδια τα όργανα μέσω των οποίων θα μπορούσε να επιτευχθεί λογοδοσία.

Αυτό που εκτυλίσσεται στον Λίβανο είναι η πολιτική συνέχεια ενός συνεχιζόμενου εποικιστικού εγχειρήματος. Οι εντολές εκκένωσης είναι προάγγελοι μαζικής καταστροφής, σχεδιασμένοι να αποτρέψουν την επιστροφή και να αλλάξουν μόνιμα το τοπίο. Η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή απαιτεί περισσότερα από συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός που διαχειρίζονται κατακερματισμένους πληθυσμούς ενώ επιτρέπουν τη χαμηλότερης έντασης πολεμική δράση να συνεχίζεται. Απαιτεί την άνευ όρων επιβολή του διεθνούς δικαίου, πλήρη λογοδοσία για όσους εφαρμόζουν αυτό το δόγμα και το δικαίωμα επιστροφής και ανοικοδόμησης – από το Μπέιτ Χανούν μέχρι τη Βηρυτό.

Πηγή: ethnos.gr