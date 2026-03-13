Τραμπ: «Αν οι ΗΠΑ δεν επιτίθονταν πρώτες στο Ιράν, θα είχε επιτεθεί το Ιράν σε εμάς»

Μια διαφορετική διαδικτυακή συνέντευξη γύρω από πολλά και διάφορα θέματα παρέθεσε την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στον επαγγελματία πυγμάχο Jake Paul.

Η συνέντευξη έγινε στο κανάλι του πυγμάχου στο YouTube με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν θα είχε εξαπολύσει επίθεση εναντίον των ΗΠΑ αν οι Αμερικανοί δεν είχαν χτυπήσει πρώτοι:

«Με το Ιράν, ξέραμε ότι έπρεπε να δράσουμε γιατί θα μας επιτίθεντο», δήλωσε. «Αν δεν τους χτυπούσαμε εμείς πρώτοι, αυτοί θα μας είχαν επιτεθεί. Και εμείς χτυπήσαμε πρώτοι.

Με αυτόν τον τρόπο, καταστρέψαμε χιλιάδες πυραύλους που θα είχαν εκτοξευθεί. Μπορείς να τους καταρρίψεις, αλλά χρειάζεσαι τεράστιο αριθμό πολύ ακριβών όπλων. Εμείς καταστρέψαμε χιλιάδες πυραύλους ενεργώντας πρώτοι, και αυτό έκανε τεράστια διαφορά».

Πηγή: cnn.gr