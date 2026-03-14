Η γέφυρα που άλλαξε την ιστορία της μηχανικής πριν από 200 χρόνια - Το τολμηρό κατασκευαστικό έργο του 1826

Η επιλογή του Τόμας Τέλφορντ να δημιουργήσει μια κρεμαστή κατασκευή μεγάλου ανοίγματος άλλαξε τις αντιλήψεις για τις δυνατότητες της τεχνολογίας των γεφυρών και επηρέασε την εξέλιξη της πολιτικής μηχανικής σε ολόκληρο τον κόσμο.

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