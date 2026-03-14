Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Η γέφυρα που άλλαξε την ιστορία της μηχανικής πριν από 200 χρόνια - Το τολμηρό κατασκευαστικό έργο του 1826 14-03-2026 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η επιλογή του Τόμας Τέλφορντ να δημιουργήσει μια κρεμαστή κατασκευή μεγάλου ανοίγματος άλλαξε τις αντιλήψεις για τις δυνατότητες της τεχνολογίας των γεφυρών και επηρέασε την εξέλιξη της πολιτικής μηχανικής σε ολόκληρο τον κόσμο. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. 10 απλές ερωτήσεις για το Διάστημα: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι ένας μικρός Astronio menshouse.gr Κατερίνα Παναγοπούλου: Η εμφάνιση-φωτιά που θα απολαύσουμε (και) στο MEGA dailymedia.gr Την περιμέναμε πώς και πώς: Η καλύτερη ελληνική σειρά της σεζόν δικαίωσε τις προσδοκίες menshouse.gr Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου: Πότε αποφυλακίζεται τελικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος instanews.gr Έκπληξη με την κατάθεση πρότασης νόμου για τη 13η σύνταξη instanews.gr «Δεν έχουμε κάτι για σένα, αντίο! – Δεν είμαι στα κυκλώματα εγώ»: Το άκομψο «κόψιμο» της Ιωάννας Τούνη από τα MAD Awards dailymedia.gr Ταιριάζει απόλυτα στα θέλω του: Ο παίκτης του ΠΑΟ που έχει εντυπωσιάσει τον Νίστρουπ menshouse.gr Ανεβάζει στα ύψη το μπάτζετ: Τα 4 νέα μεταγραφικά χτυπήματα του Πάρκερ για να ολοκληρώσει το «Project Βιλερμπάν» menshouse.gr Η γέφυρα που άλλαξε την ιστορία της μηχανικής πριν από 200 χρόνια - Το τολμηρό κατασκευαστικό έργο του 1826 SHARE