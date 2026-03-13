Ο Βανς αδειάζει τον Τραμπ και δεν είναι ο μόνος - «Τον είχα προειδοποιήσει ότι ήταν κακή ιδέα ο πόλεμος με το Ιράν»

Αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα του αμερικανικού Politico σχετικά με την διαφωνία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, για τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι διαρροές καταδεικνύουν τον διχασμό στον Λευκό Οίκο σχετικά με την αμερικανική εκστρατεία κατά της Τεχεράνης, με τον Τζέι Ντι Βανς, που εμφανίζεται ως πιθανός διάδοχος του Τραμπ για τις επόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, να διαφοροποιεί τη θέση του από τις επιλογές του Αμερικανού ηγέτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πλέον ισχυρές πιέσεις να βρει μια «οδό εξόδου» από τη σύγκρουση, η οποία ημέρα με την ημέρα μοιάζει να εξελίσσεται σε «παγίδα» για τις ΗΠΑ, με εξωφρενικά υψηλό οικονομικό κόστος και χωρίς κάποιο ρεαλιστικό πολιτικό σχέδιο.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν είναι ο λιγότερο δημοφιλής σε όλες τις πρώτες δημοσκοπήσεις πολέμων στην ιστορία των ΗΠΑ και οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί κατά 20% από την αρχή της σύγκρουσης. Αυτό για τον μέσο Αμερικανό είναι ανυπόφορο, ιδιαίτερα όταν η ίδια η κυβέρνηση των ΗΠΑ δυσκολεύεται να εξηγήσει με πειστικό τρόπο τον λόγο για τον οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος.

Σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, που μίλησαν στο Politico, εξ αρχής ο Τζέι Ντι Βανς, ήταν επιφυλακτικός για την επίθεση στο Ιράν και μάλιστα είχε εκφράσει αυτή τη θέση πριν λάβει την απόφαση ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Επίσημα ο Βανς, παρότι έχει κατά καιρούς ταχθεί κατά των στρατιωτικών παρεμβάσεων των ΗΠΑ στο εξωτερικό, έχει υπερασπιστεί δημοσίως την επιχείρηση του Τραμπ εναντίον του Ιράν. Όμως, καθώς το αδιέξοδο εντείνεται, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος – μέσω διαρροών – παίρνει πλέον αποστάσεις από τις ενέργειες του Τραμπ.

Ο Βανς είναι «σκεπτικιστής», «ανησυχεί για την επιτυχία» και «αντιτίθεται» στον πόλεμο κατά του Ιράν, δήλωσε μέσω γραπτού μηνύματος ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ένας δεύτερος υψηλόβαθμος αξιωματούχος ανέφερε ότι «ο ρόλος του είναι να παρουσιάζει στον πρόεδρο και στη διοίκηση όλες τις πιθανές οπτικές για το τι θα μπορούσε να συμβεί από διαφορετικές γωνίες — και αυτό ακριβώς κάνει. Όμως, όταν ληφθεί η απόφαση, τότε τη στηρίζει πλήρως».

Η διαρροή των επιφυλάξεων του Βανς, σε συνδυασμό με τον πιο συγκρατημένο τόνο του σχετικά με την επιτυχία της επιχείρησης, έχουν ενισχύσει τις πληροφορίες περί ρήγματος ανάμεσα στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

Το… «δις εξαμαρτείν»

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζέι Ντι Βανς εμφανίζεται να διαφωνεί με τον Τραμπ σε ζητήματα στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ. Όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τους Χούθι στις αρχές του περασμένου έτους, ο Βανς έγραψε σε μια «μυστική» συνομιλία στο Signal με άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης (η οποία επίσης διέρρευσε) ότι θεωρούσε την κίνηση «λάθος».

Το νέο παράδειγμα διαφωνίας πολιτικής μεταξύ των δύο ανδρών εμφανίζεται την ώρα που ο Τραμπ έχει αναφερθεί στον πιθανό ρόλο τόσο του Βανς όσο και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο – ο οποίος είναι πιο ευθυγραμμισμένος με τον πρόεδρο στο θέμα του Ιράν – στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2028.

Από τότε που ξεκίνησαν τα πλήγματα, ο Βανς τηρεί δημόσια μια στάση στήριξης των στρατιωτικών στόχων του προέδρου, χωρίς όμως να υιοθετεί τον θριαμβευτικό τόνο του Τραμπ — όπως όταν αυτός διακήρυξε την Τετάρτη ότι «κερδίσαμε» τον πόλεμο.

«Ο Τραμπ δεν θα εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια πολυετή σύγκρουση χωρίς ορατό τέλος και χωρίς σαφή στόχο», δήλωσε ο Βανς στο Fox News στις 2 Μαρτίου, υποστηρίζοντας ότι ο «απλός» στόχος της καταστροφής της πυρηνικής ικανότητας του Ιράν θα αποτρέψει τις ΗΠΑ από αδιέξοδα όπως εκείνα στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν.

Δύο ημέρες πριν από την έναρξη των επιθέσεων από τον Τραμπ, δήλωσε στην Washington Post ότι θεωρεί τον εαυτό του «σκεπτικιστή απέναντι στις ξένες στρατιωτικές επεμβάσεις» και ότι «όλοι προτιμούμε τη διπλωματική επιλογή». Στο παρελθόν, ως υποψήφιος αντιπρόεδρος, είχε πει στον podcaster Τιμ Ντίλον ότι «το συμφέρον μας είναι, νομίζω, να μην πάμε σε πόλεμο με το Ιράν» και ότι μια τέτοια σύγκρουση θα αποτελούσε «τεράστια σπατάλη πόρων» και «εξαιρετικά δαπανηρή για τη χώρα μας».

Επισήμως το ρήγμα διαψεύδεται

«Ο αντιπρόεδρος βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο διαρροών από ανθρώπους που προσπαθούν να του αποδώσουν τις δικές τους απόψεις», ισχυρίστηκε η εκπρόσωπός του, Τέιλορ Βαν Κερκ, μετά τις διαρροές. «Ως αποτέλεσμα, έχουν δημοσιευτεί αμέτρητες και αντικρουόμενες εκδοχές για τις θέσεις του αντιπροέδρου, κάτι που δείχνει ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν ιδέα για τι μιλούν». Πρόσθεσε επίσης ότι «ο αντιπρόεδρος, ως υπερήφανο μέλος της ομάδας εθνικής ασφάλειας του προέδρου, κρατά τις συμβουλές του προς τον πρόεδρο ιδιωτικές».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι «οι προσπάθειες να δημιουργηθεί ρήγμα ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Βανς είναι εντελώς λανθασμένες. Ο πρόεδρος ακούει ένα ευρύ φάσμα απόψεων από την ταλαντούχα ομάδα εθνικής ασφάλειας και τελικά λαμβάνει αποφάσεις με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα και την εθνική ασφάλεια. Ο αντιπρόεδρος Βανς αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα για τον πρόεδρο και ολόκληρη την κυβέρνηση».

Πηγή: ieidiseis.gr