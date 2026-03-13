Ο Τραμπ προανήγγειλε «μεγάλο χτύπημα σήμερα στο Ιράν» – «Δείτε τι θα συμβεί στα καθάρματα, μεγάλη τιμή να τους σκοτώνω»

Μεγάλο χτύπημα στο Ιράν προαναγγέλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social.

«Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!», έγραψε χαρακτηριστικά ο αμερικανός πρόεδρος.

Επίσης, ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρό του την «αποτυχημένη» εφημερίδα New York Times, αναφέροντας:

«Καταστρέφουμε εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, όμως, αν διαβάσετε την αποτυχημένη εφημερίδα New York Times, θα νομίζετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί και οι ηγέτες του έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης».

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος σημειώνει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν συντριπτική στρατιωτική ισχύ, γράφοντας: «Διαθέτουμε ασύγκριτη δύναμη πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο».