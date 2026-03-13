Συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 στο Ιράκ

Το αεροσκάφος συνετρίβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε την Πέμπτη την απώλεια ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 που συμμετείχε στην επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν.

Το ιπτάμενο τάνκερ συνετρίβη, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο δυτικό Ιράκ. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, η συντριβή «δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά».

Ένα δεύτερο αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια

«Το περιστατικό συνέβη σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης "Επική Οργή" και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Δύο αεροσκάφη ενεπλάκησαν στο συμβάν. Ένα αεροσκάφος κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ και το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Η τύχη του πληρώματος παραμένει άγνωστη.

Το πλήρωμα ενός KC-135 αποτελείται συνήθως από τρία έως τέσσερα άτομα. Σε αυτό συμμετέχουν ο κυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης και ο χειριστής του συστήματος ανεφοδιασμού (boom operator), δηλαδή ο υπεύθυνος για τον εναέριο ανεφοδιασμό άλλων αεροσκαφών από το KC-135. Σε ορισμένες αποστολές στο πλήρωμα συμμετέχει και πλοηγός, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: newsbomb.gr