ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κτήριο που στεγάζει συναγωγή - Ακούστηκαν πυροβολισμοί

Το περιστατικό έγινε στο Γουέστ Μπλούμφιλντ με τη συναγωγή να στεγάζει ένα νηπιαγωγείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CNNi υπάρχει ένοπλος ο οποίος αναζητείται.
«Είμαστε ενήμεροι για ένα ενεργό περιστατικό ασφαλείας στο Temple Israel. Οι αρχές επιβολής του νόμου ανταποκρίνονται. Οι εβραϊκές μας υπηρεσίες βρίσκονται επί του παρόντος σε προληπτικό lockdown. Ζητάμε από τα μέλη της κοινότητας να μείνουν μακριά από την περιοχή αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το Γουέστ Μπλούμφιλντ βρίσκεται βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ.
Πηγή: cnn.gr