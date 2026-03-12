ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κτήριο που στεγάζει συναγωγή - Ακούστηκαν πυροβολισμοί

Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε στις ΗΠΑ το γεγονός ότι αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κτήριο που στεγάζει συναγωγή στο Μίσιγκαν με πυροβολισμούς να ακούγονται λίγο αργότερα.

Το περιστατικό έγινε στο Γουέστ Μπλούμφιλντ με τη συναγωγή να στεγάζει ένα νηπιαγωγείο.

BREAKING: Car crashes into Jewish synagogue in West Bloomfield, Michigan, shots fired after crash - Police believe vehicle crashed intentionally into building, local media reports pic.twitter.com/IColibtJDU — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 12, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNNi υπάρχει ένοπλος ο οποίος αναζητείται.

«Είμαστε ενήμεροι για ένα ενεργό περιστατικό ασφαλείας στο Temple Israel. Οι αρχές επιβολής του νόμου ανταποκρίνονται. Οι εβραϊκές μας υπηρεσίες βρίσκονται επί του παρόντος σε προληπτικό lockdown. Ζητάμε από τα μέλη της κοινότητας να μείνουν μακριά από την περιοχή αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Γουέστ Μπλούμφιλντ βρίσκεται βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ.

Πηγή: cnn.gr