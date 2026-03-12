Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Η έκρηξη που δημιούργησε τον δυνατότερο ήχο στην ιστορία της Γης - Ακούστηκε σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη 12-03-2026 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της απόστασης, θα ήταν σαν κάποιος να βρισκόταν στη Βοστώνη των ΗΠΑ και να άκουγε πολύ καθαρά έναν θόρυβο που προερχόταν από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας! Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Κουίζ γεωγραφίας και ιστορίας: Εάν κάνεις το 10/10 χωρίς βοήθεια, είσαι η απόλυτη αυθεντία του είδους menshouse.gr Κομβική απόφαση Τσίπρα: Σε ποιους δίνει τα κλειδιά της οικονομίας στη σκιώδη κυβέρνησή του instanews.gr Έκλεισε τα 2 από τα 3 όπλα που ήθελε ο Νίστρουπ menshouse.gr Πέρασε ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, Καρυστιανού: Ποιο κόμμα βγαίνει δεύτερο σε νέα δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης instanews.gr Άγρια γιούχα στους υποκριτές του ποδοσφαίρου menshouse.gr «Σπάει» το συμβόλαιό του και φεύγει: Ο δημοσιογράφος που «κλέβει» ο ΣΚΑΪ από την ΕΡΤ dailymedia.gr Ρουβάς – Λιόλιου και άλλα 7: Αυτά είναι τα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα στα μπουζούκια dailymedia.gr Φθηνή, παραμυθένια πόλη για τριήμερο: Ο Τάσος Δούσης εντόπισε κάτι πραγματικά πολύ καλό menshouse.gr Η έκρηξη που δημιούργησε τον δυνατότερο ήχο στην ιστορία της Γης - Ακούστηκε σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη SHARE