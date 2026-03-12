MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η έκρηξη που δημιούργησε τον δυνατότερο ήχο στην ιστορία της Γης - Ακούστηκε σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη

0
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της απόστασης, θα ήταν σαν κάποιος να βρισκόταν στη Βοστώνη των ΗΠΑ και να άκουγε πολύ καθαρά έναν θόρυβο που προερχόταν από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας!

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Η έκρηξη που δημιούργησε τον δυνατότερο ήχο στην ιστορία της Γης - Ακούστηκε σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη