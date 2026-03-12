Η στιγμή της επίθεσης των Φρουρών της Επανάστασης στο δεξαμενόπλοιο Safesea στον Περσικό Κόλπο

Από την έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο Safesea Vishnu, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ προκλήθηκε πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε στο τάνκερ ελληνικών συμφερόντων Zefyros.
Η επίθεση με σκάφος το οποίο ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.03.2026).
Η πρεσβεία της Ινδίας στη Βαγδάτη δήλωσε ότι ένας Ινδός μέλος του πληρώματος που επέβαινε στο πλοίο Safesea σκοτώθηκε και 15 κατάφεραν και γλίτωσαν.
Το βίντεο από την στιγμή της επίθεσης στο Safesea Vishn κόβει την ανάσα. Μετά το χτύπημα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ δίπλα του ήταν το ελληνόκτητο Zefyros που πήρε και αυτό φωτιά.
Οπως ανέφερε το υπουργείο Ναυτιλίας καλά στην υγεία τους είναι οι 22 υπήκοοι Γεωργίας που αποτελούν το πλήρωμα ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου με σημαία Μάλτας, το οποίο έπιασε φωτιά από επίθεση, ενώ πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το πλήγμα.
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.
Πηγή: newsit.gr