Ντόναλντ, έχουμε πρόβλημα: «Το καθεστώς στο Ιράν αντέχει» λένε οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει δημόσια ότι είναι καθαρά δικό του θέμα πλέον να κηρύξει το τέλος του πολέμου και ότι το Ιράν μετρά αντίστροφα για να αποδεχθεί την ήττα του από Ισραήλ και ΗΠΑ, εντούτοις οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες όχι μόνο δεν συμφωνούν, αλλά ενημερώνουν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η ηγεσία της Τεχεράνης παραμένει άθικτη.

Και μάλιστα δεν βρίσκεται καν σε κίνδυνο να καταρρεύσει παρά τους αδιάκοπους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς, όπως τουλάχιστον αναφέρει σε δημοσίευμά του το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές που έχουν γνώση για το συγκεκριμένο θέμα.

«Το καθεστώς διατηρεί τον έλεγχο του πληθυσμού και δεν κινδυνεύει» δήλωσε μία από τις τρεις πηγές στο πρακτορείο εξηγώντας ότι η πιο πρόσφατη έκθεση για το τι συμβαίνει στην Τεχεράνη ολοκληρώθηκε τα τελευταία 24ωρα.

Το πρόβλημα του Τραμπ

Καθώς αυξάνεται η πολιτική πίεση λόγω της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα τερματίσει «σύντομα» τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση από το 2003. Ωστόσο, η εξεύρεση ενός αποδεκτού τέλους στον πόλεμο θα μπορούσε να αποδειχθεί δύσκολη εάν οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν παραμείνουν σταθερά στην εξουσία.

Οι αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών υπογραμμίζουν τη συνοχή της θρησκευτικής ηγεσίας του Ιράν, παρά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, σε κλειστές συζητήσεις, έχουν επίσης αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα πως ο πόλεμος θα οδηγήσει στην κατάρρευση της θεοκρατικής κυβέρνησης, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.

Οι πηγές τόνισαν ότι η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ρευστή και ότι οι εξελίξεις στο εσωτερικό του Ιράν θα μπορούσαν να αλλάξουν.

Οι διαφορετικές εξηγήσεις



Από τότε που ξεκίνησαν τον πόλεμο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει μια σειρά από ιρανικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας, πυρηνικών εγκαταστάσεων και μελών της ανώτατης ηγεσίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει διαφορετικές εξηγήσεις για τον πόλεμο. Ανακοινώνοντας την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης, ο Τραμπ προέτρεψε τους Ιρανούς να «πάρουν την κυβέρνηση στα χέρια τους», όμως κορυφαίοι συνεργάτες του αρνήθηκαν στη συνέχεια ότι στόχος ήταν η ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας.

Εκτός από τον Χαμενεΐ, στις επιθέσεις έχουν εξουδετερωθεί δεκάδες ανώτερους αξιωματούχους και μερικούς από τους υψηλότερους διοικητές των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), μιας ελίτ παραστρατιωτικής δύναμης που ελέγχει μεγάλα τμήματα της οικονομίας.

Παρόλα αυτά, οι αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης και οι προσωρινοί ηγέτες που ανέλαβαν την εξουσία μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο της χώρας.

Η Συνέλευση των Ειδικών, μια ομάδα ανώτερων σιιτών κληρικών, ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης.

Το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει να παραμείνουν άθικτα οποιαδήποτε απομεινάρια της προηγούμενης κυβέρνησης, δήλωσε τέταρτη πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Δεν είναι σαφές πώς η τρέχουσα αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία θα μπορούσε να ανατρέψει την κυβέρνηση.

Πιθανότατα θα απαιτούσε μια χερσαία επίθεση που θα επέτρεπε στους ανθρώπους μέσα στο Ιράν να διαδηλώσουν με ασφάλεια στους δρόμους, είπε η πηγή.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν.

Οι Κούρδοι δεν έχουν την ισχύ να πολεμήσουν το Ιράν

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές που εδρεύουν στο γειτονικό Ιράκ συζήτησαν με τις ΗΠΑ το πώς και αν θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Μια τέτοια εισβολή θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας στην περιοχή, επιτρέποντας στους Ιρανούς να εξεγερθούν εναντίον της κυβέρνησης.

Ωστόσο, πρόσφατες αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των ιρανικών κουρδικών ομάδων να διατηρήσουν μια σύγκρουση με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι οι ομάδες αυτές δεν διαθέτουν επαρκή ισχύ πυρός ούτε αριθμητική δύναμη κι αυτό είναι ακόμα ένα πρόβλημα για τον Ντόναλντ Τραμπ, που όπως έγραψαν και χθες διεθνή μέσα, μάλλον ψάχνει τρόπο να τελειώσει έναν πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε γιατί σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύει να χάσει και τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Πηγή: ethnos.gr