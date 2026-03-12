Συναγερμός για ιρανική επίθεση σε δύο τάνκερ στον Περσικό με έναν νεκρό - Ελληνόκτητο το ένα (vid)

Ιρανικά σκάφη που φέρονται να ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια, ανάμεσά τους το ελληνικό Zefyros, μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ στον Περσικό Κόλπο.

Από την επίθεση στα δύο δεξαμενόπλοια που παγιδεύτηκαν με τα εκρηκτικά έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ ακόμη 38 άνθρωποι διασώθηκαν.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο επίσης ιρακινές λιμενικές αρχές, αναφέρει ότι οι διασώσεις πραγματοποιήθηκαν μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ιράκ.

Τα πλοία που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες είναι το Zefyros, με σημαία Μάλτας, και το Safesea Vishnu, με σημαία Μάρσαλ. Ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu εμφανίζεται η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc., ενώ το Zefyros ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Ελλάδα.

Ο Φαρχάν Αλ-Φαρτούσι, εκπρόσωπος της Γενικής Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ (General Company for Ports), δήλωσε στο πρακτορείο INA ότι προσωπικό των ιρακινών λιμενικών υπηρεσιών προχώρησε στη διάσωση του πληρώματος ενός ξένου δεξαμενόπλοιου που δέχθηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα της χώρας, χωρίς αρχικά να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ δείχνουν ένα πλοίο τυλιγμένο στις φλόγες χωρίς να διευκρινίζεται ποιο από τα δύο είναι το Zefyros.

Ο επικεφαλής της λιμενικής εταιρείας του Ιράκ δήλωσε αργότερα στο CNN ότι διέσωσε 38 μέλη πληρώματος δύο ξένων πετρελαιοφόρων που τυλίχτηκαν στις φλόγες στον Περσικό Κόλπο μετά από επίθεση που δέχτηκαν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ – αλλά τουλάχιστον ένα άτομο έχει πεθάνει.

Η επίθεση σημειώθηκε μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ, σύμφωνα με τον επικεφαλής μέσων ενημέρωσης της Κοινής Διοίκησης Επιχειρήσεων της χώρας, αντιστράτηγο Saad Maan. Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας και τόνισε ότι το Ιράκ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Πλάνα που επαλήθευσε το CNN δείχνουν τα δύο δεξαμενόπλοια να καίγονται, ενώ οι φλόγες επεκτείνονται και στα γύρω νερά — πιθανότατα εξαιτίας πετρελαιοκηλίδας. Δεδομένα παρακολούθησης των πλοίων υποδεικνύουν ότι ήταν αγκυροβολημένα πολύ κοντά το ένα στο άλλο τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Παράλληλα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί «μικρή πυρκαγιά», χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 05:30 (ώρα Ελλάδας) η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας.

Ο καπετάνιος του πλοίου, που χτυπήθηκε 35 ναυτικά μίλια (65 χιλιόμετρα) βόρεια από την Τζέμπελ Αλί, νοτιοδυτικά του Ντουμπάι, ενημέρωσε πως όλα μέλη του πληρώματος είναι «σώα», σημείωσε σε ενημερωτικό δελτίο του το UKMTO, προσθέτοντας πως η αποτίμηση των ζημιών εμποδίζεται από το σκοτάδι.

#Breaking



The American oil tanker was targeted near the port of Umm Qasr in Basra, southern Iraq, by a remotely controlled speedboat. pic.twitter.com/cRrudIIsyj — Global Chaos (@globalchaos01) March 12, 2026

BREAKING:



Iran just struck a large oil tanker in Iraqi territorial waters.



The vessel has been engulfed in flames pic.twitter.com/Tvg3lnkmNV — Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2026

🇮🇶🇮🇷🇺🇸 Footage showing sailors who were rescued from the alleged US oil tanker, which was targeted and set on fire near the port of Umm Qasr in Southern Iraq. pic.twitter.com/M7Q81w3tUV — Washington Report (@Washington_Rep) March 11, 2026

There are four STS operations currently taking place off the southern coast of Iraq. This pair, filmed from a northern angle, appear to be ZEFYROS (9515917) and SAFESEA VISHNU (9327009). #OOTT #Iraq #Tankers https://t.co/bCyQ5TFXhy pic.twitter.com/7sRYIITOdI — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) March 11, 2026

Πηγή: newsit.gr