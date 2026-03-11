Ιράν: Οι πύραυλοί μας μπορούν να στοχεύσουν οποιαδήποτε τοποθεσία θέλουμε

Το Ιράν είναι ικανό να στοχεύσει με πυραύλους «οποιαδήποτε τοποθεσία επιλέξει», επέμεινε την Τετάρτη ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της χώρας έχουν καταστραφεί.

Σε μια ανάρτηση στο «X», ο Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι προηγούμενες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου είχαν ως στόχο να «τυφλώσουν τα εχθρικά ραντάρ και τα αμυντικά συστήματα» και ότι ως εκ τούτου το Ιράν θα μπορούσε πλέον να «στοχεύσει οποιαδήποτε τοποθεσία επιλέξει με λιγότερους πυραύλους».

Η ανάρτηση έρχεται μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο ABC το Σαββατοκύριακο ότι «οι περισσότεροι» πύραυλοι και άλλα όπλα του Ιράν είχαν καταστραφεί.

Η ανάρτηση έρχεται επίσης μετά τον ισχυρισμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ότι ξεκίνησε την «πιο έντονη και βαρύτερη επιχείρησή» του από την έναρξη του πολέμου.

Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι η ολονύκτια επίθεσή του περιελάμβανε εκτοξεύσεις πυραύλων, συμπεριλαμβανομένου του βαλλιστικού πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς Khorramshahr, εναντίον στόχων στο Ισραήλ και σε αμερικανικά πεδία στην περιοχή.

Πηγή: cnn.gr