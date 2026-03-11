Το Ιράν απειλεί πως θα γίνουν στόχοι Google, Nvidia, Microsoft και τράπεζες παγκοσμίως

Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα γίνουν στόχοι «οικονομικά κέντρα και τράπεζες» που σχετίζονται με αμερικανικές και ισραηλινές οντότητες «στην περιοχή» μετά από ισραηλινή επίθεση σε ιρανική τράπεζα. Από την οργή του Ιράν δεν θα γλιτώσουν ούτε υποδομές τεχνολογικών κολοσσών.

Εκπρόσωπος του αρχηγείου Khatam al-Anbiya, που επικαλείται το Al Jazeera, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο εχθρός μάς έλυσε τα χέρια για να στοχεύσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή». Προειδοποίησε ότι «οι άμαχοι της περιοχής δεν πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τράπεζες».

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με το IRGC, δημοσίευσε μια λίστα με γραφεία και υποδομές κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών με ισραηλινούς δεσμούς, των οποίων η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές εφαρμογές, περιγράφοντάς τες ως «νέους στόχους του Ιράν».

Οι εταιρείες περιλαμβάνουν τις Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia και Oracle, και τα γραφεία και οι υποδομές που αναφέρονται χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες cloud και βρίσκονται σε αρκετές ισραηλινές πόλεις, καθώς και σε ορισμένες χώρες του Κόλπου.

Πηγή: ieidiseis.gr