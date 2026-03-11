Ανατροπή με τις Ιρανές αθλήτριες που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, μία άλλαξε γνώμη και επιστρέφει στο Ιράν

Νέα τροπή πήρε τα ξημερώματα της Τετάρτης η υπόθεση με τις Ιρανές ποδοσφαιρίστριες που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία μετά το τέλος της παρουσίας της ομάδας στο Asian Cup, καθώς, όπως αποκάλυψε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, η μια από τις επτά που έκαναν την κίνηση αυτή πήρε πίσω την απόφασή της και ζήτησε να επιστρέψει στο Ιράν.

Όπως είπε, μάλιστα, ο Μπερκ, η Ιρανή που άλλαξε γνώμη αποκάλυψε στις ιρανικές αρχές τον χώρο που κρυβόντουσαν οι συναθλήτριές της με αποτέλεσμα αυτές να μετακινηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών ΜΜΕ που μεταφέρει το protothema.gr, οι δύο τελευταίες Ιρανές που είχαν ζητήσει άσυλο - μετά τις πέντε πρώτες - ήταν μια ποδοσφαιρίστρια και ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου με τον Μπερκ να δημοσιεύει φωτογραφίες τους.

Μιλώντας στη Βουλή ο Μπερκ είπε ότι «μίλησε με μερικές από τις συμπαίκτριές της που είχαν φύγει και άλλαξε γνώμη. Στην Αυστραλία οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν γνώμη. Σεβόμαστε το πλαίσιο στο οποίο πήρε αυτή την απόφαση».

Εξήγησε, επίσης, ότι η γυναίκα που ζήτησε άσυλο επικοινώνησε με αξιωματούχους της ιρανικής πρεσβείας, οι οποίοι την παρέλαβαν από το ξενοδοχείο όπου διέμενε μαζί με τα άλλα μέλη της αποστολής που είχαν αποφασίσει να μείνουν στην Αυστραλία. «Ως αποτέλεσμα αυτού, η ιρανική πρεσβεία γνώριζε πλέον την τοποθεσία όπου βρίσκονταν όλοι. Έδωσα αμέσως εντολή να μετακινηθούν οι γυναίκες, και αυτό έχει ήδη γίνει» είπε ο Μπέρκ. Πρόσθεσε, δε, ότι οι αξιωματούχοι μίλησαν με τη γυναίκα που άλλαξε γνώμη για να «βεβαιωθούν ότι ήταν δική της απόφαση» και ότι «της έκαναν όλες τις ερωτήσεις που θα θέλατε να της κάνουν».

Two people, one player and one member of the support team asked to stay in Australia & I signed the paperwork for them to be issued with humanitarian visas which were processed overnight. — Tony Burke (@Tony_Burke) March 10, 2026

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του εκπροσώπου του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία έγραψε ότι το Ιράν θα υποδεχτεί την ομάδα με «ανοιχτές αγκάλες». Στην ίδια ανάρτηση είχε κατηγορήσει την αυστραλιανή κυβέρνηση ότι «κρατά όμηρους τους αθλητές μας» και είχε διαβεβαιώσει τις ποδοσφαιρίστριες «μην ανησυχείτε, το Ιράν σας περιμένει».

H δραματική απόδραση

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την απόδραση των πέντε γυναικών από το ξενοδοχείο της αποστολής είναι κινηματογραφικές: έφυγαν κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη των φρουρών, αλλά και των μελών της αποστολής τους, έστελναν μηνύματα «SOS» με τους φακούς των κινητών τους, ήταν σχεδόν σαν φυλακισμένες και τις περιέφεραν από ξενοδοχείο σε γήπεδο.

Αλλά την ίδια ώρα φαίνεται πώς η απόφαση για τη φυγή, που τελικά υλοποίησαν οι πέντε, επιβάρυνε ψυχολογικά την ομάδα.

⚡️ Five Iranian players, who have requested asylum in Australia, carried out a dramatic escape from IRGC handlers at a hotel



The women reportedly ran down the stairs while their escorts chased them and made it outside just before the garage door was locked. https://t.co/LNwQro6ZrG pic.twitter.com/52m7zuJNYp — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Η δικηγόρος των πέντε Τίνα Κορντροσταμί, είπε σε αυστραλιανό σταθμό ότι οι πέντε επιχείρησαν να φύγουν από το πάρκινγκ, αφού πρώτα κατέβηκαν από τις σκάλες για την έξοδο κινδύνου. Όταν οι άνδρες που τις επιτηρούσαν αντιλήφθηκαν ότι οι πέντε γυναίκες λείπουν, επικράτησε αναστάτωση.

Οι εξοργισμένοι φρουροί τις ακολούθησαν και μάλιστα κατέβηκαν με τα πόδια τις σκάλες γιατί δεν είχαν τον χρόνο να περιμένουν το ασανσέρ. Για καλή τύχη των πέντε γυναικών, η πόρτα προς το πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη.

Στο λόμπι του ξενοδοχείου άρχισαν να αντιλαμβάνονται τι είχε συμβεί, με τους φρουρούς να είναι σαφώς απογοητευμένοι γιατί είχαν μια δουλειά -να κρατούν τις παίκτριες περιορισμένες- αλλά ξεκάθαρα απέτυχαν.

«Το Ιράν είναι η πατρίδα μου»

Mέλη της ιρανικής γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας εγκατέλειψαν την Αυστραλία και ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής προς μία εμπόλεμη ζώνη και ένα αβέβαιο μέλλον. Στις τελευταίες στιγμές τους στην μακρινή ήπειρο δεν έλειψαν τα δάκρυα και η συγκίνηση, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως μία ακόμη παίκτρια αποφάσισε τελευταία στιγμή πριν την επιβίβαση να μην ακολουθήσει τις πέντε που έλαβαν άσυλο.

Περιμένοντας στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ για να επιβιβαστούν στην πτήση με ενδιάμεσο σταθμό την Κουάλα Λουμπούρ, μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας μίλησαν στην εφημερίδα Sydney Morning Herald με αρκετές γυναίκες που δεν κατονομάστηκαν να επαναλαμβάνουν το ίδιο μήνυμα: πώς θέλουν να επιστρέψουν σπίτι στις οικογένειές τους.

Όταν ρωτήθηκαν για τις πέντε συμπαίκτριές τους που έμειναν πίσω στην Αυστραλία, μία γυναίκα απάντησε: «Έγιναν πρόσφυγες». Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να γίνει πρόσφυγας και αν το Ιράν ήταν ασφαλές, η νεαρή γυναίκα κούνησε το κεφάλι. «Το Ιράν είναι η πατρίδα μου», απάντησε.

Δύο άλλες γυναίκες είπαν ότι είχαν μιλήσει με τις οικογένειές τους. Όταν ρωτήθηκαν για τις διακοπές ρεύματος στο Ιράν, μια κοπέλα σήκωσε τους ώμους. Μια άλλη άρχισε να μιλάει, αλλά μετά απευθύνθηκε σε έναν συνοδό, ο οποίος επανέλαβε το ίδιο μήνυμα: «Είναι χαρούμενες που θα δουν τις οικογένειές τους».

Ωστόσο, όπως σημειώνει η αυστραλιανή εφημερίδα, η γλώσσα του σώματος ορισμένων μελών της ομάδας έδειχνε κάτι διαφορετικό. Οι τελευταίες γυναίκες που επιβιβάστηκαν το έκαναν με δάκρυα στα μάτια. Μία γυναίκα έλειπε, ενώ μια άλλη κάθισε στο κάθισμα, αρνούμενη να φύγει.

Γύρω από τις παίκτριες ήταν αστυνομικοί της Νέας Νότιας Ουαλίας. Μάλιστα, αρνήθηκαν να ελέγξουν αν μία γυναίκα είχε δραπετεύσει. Στο μεταξύ, πέντε παίκτριες της ομάδας είχαν ήδη αποφασίσει να παραμείνουν στην Αυστραλία μετά από κρυφές συναντήσεις.

Οι συνοδοί των υπόλοιπων παικτριών απέφυγαν τους διαδηλωτές, καθώς η ομάδα έφευγε από το ξενοδοχείο της στο Γκολντ Κόουστ και μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο πριν πετάξει για το Σίδνεϊ. Στα social media έχει κυκλοφορήσει και βίντεο στο οποίο φαίνεται μία παίκτρια με σκυμμένο το κεφάλι ενώ μία άλλη την τραβά από το χέρι για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο.