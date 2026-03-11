Η Μέση Ανατολή στις φλόγες: Αντεπίθεση του Ιράν, πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου

Στις φλόγες παραμένει η Μέση Ανατολή, με συνεχείς εκτοξεύσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ιράν και το Ισραήλ.

Την ώρα που το Ισραήλ εξαπέλυε επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πυραυλικά πλήγματα ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, όπως μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Η ομοβροντία πυραύλων που σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ήταν «η πιο σφοδρή και πιο βαριά από την έναρξη του πολέμου», διήρκεσε τρεις ώρες. Στο στόχαστρο βρέθηκε το νότιο Τελ Αβίβ, η δυτική Ιερουσαλήμ και η Χάιφα στο Ισραήλ, καθώς και «πολλοί αμερικανικοί στόχοι στην Αρμπίλ», την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, όπως και τη βάση του 5ου στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο Μπαχρέιν, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Στο μεταξύ, οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το CBS, ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εντοπίσει ενδείξεις ότι το Ιράν ετοιμάζεται να τοποθετήσει νάρκες στα Στενό του Ορμούζ, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ιράν να απομακρύνει τυχόν νάρκες που ενδέχεται να έχει τοποθετήσει στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι αν η Τεχεράνη δεν το πράξει θα αντιμετωπίσει στρατιωτικές συνέπειες σε επίπεδο που «δεν έχει ξαναδεί».

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προς το παρόν αναφορές που να επιβεβαιώνουν ότι το Ιράν έχει πράγματι τοποθετήσει νάρκες στο συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.

Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν σειρά ιρανικών ναυτικών σκαφών, μεταξύ των οποίων 16 ναρκοθετικά, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command), η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου, με τις αμερικανικές δυνάμεις να εξουδετερώνουν πολλαπλά σκάφη του ιρανικού ναυτικού στην περιοχή.

Πηγή: newsbomb.gr