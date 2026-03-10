Δυστύχημα στην Ελβετία: Νεκροί και τραυματίες σε λεωφορείο που κάηκε ολοσχερώς

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε δρόμο του Δήμου Kerzers που ανήκει στο καντόνι του Fribourg στην Ελβετία.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν ένα λεωφορείο να τυλίγεται στις φλόγες και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες χρειάστηκε η επέμβαση ακόμη και ελικοπτέρου διάσωσης.

Η αστυνομία του καντονιού του Fribourg επιβεβαίωσε πολλαπλούς θανάτους και τραυματισμούς, ενώ το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο ακριβής αριθμός των νεκρών είναι ακόμη ασαφής, όπως και η σοβαρότητα των τραυματισμών.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και ζητά από τους κατοίκους να μείνουν μακριά από το σημείο.

«Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε»

Ελβετικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πολυάριθμες φωτογραφίες και βίντεο από πολίτες που δίνουν εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Οι φλόγες από το λεωφορείο έφτασαν σε ύψος αρκετών μέτρων. Το σύννεφο καπνού ήταν ορατό από χιλιόμετρα.

❗️⚠️🇨🇭 - BREAKING: Tragic Incident in Kerzers, Switzerland



A public PostBus caught fire Tuesday evening in the center of Kerzers, in Switzerland’s Fribourg canton, killing several people and injuring multiple others. The vehicle was completely destroyed in the blaze.



Witnesses… pic.twitter.com/bURWbOgqcC — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 10, 2026

Ένα βίντεο δείχνει έναν τρομοκρατημένο άνδρα του οποίου το πρόσωπο είναι μαυρισμένο από τον καπνό, ενώ περαστικοί ήταν τρομοκρατημένοι. Μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική υπηρεσία, είχε απομείνει μόνο το απανθρακωμένο κέλυφος του οχήματος.

«Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο», φώναξε ένας πολίτης και συνέχισε: «Έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε!» Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν το ίδιο, αλλά οι δηλώσεις τους ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

Πηγή: cnn.gr