Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Νεαρός άνδρας που απορρίφθηκε από 15 πανεπιστήμια πουλάει τη δεύτερη startup του σε ηλικία 19 ετών 10-03-2026 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο μόλις 19 ετών νεαρός επιχειρηματίας Zach Yadegari έχει ήδη καταφέρει κάτι που πολλοί άλλοι κυνηγούν για χρόνια: την πώληση δύο startups. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Κίνηση-ματ από τον ΑΝΤ1: Ο πρωτοκλασάτος δημοσιογράφος που πήρε μέσα απ’ τα χέρια του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Αν όχι ο Ομπράντοβιτς, ποιος; menshouse.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Ετοιμαστείτε για μεγάλη έκπληξη: Τι λένε οι δημοσκόποι για το ποσοστό της Καρυστιανού που θα δούμε στις εκλογές instanews.gr «Έλεγα ψέματα ότι έκλεισε ο Φώτης»: Η επική ατάκα του Φάνη Λαμπρόπουλου στη Βουλγαράκη για τον Ιωαννίδη dailymedia.gr Η ομάδα που ταιριάζει στον Μπακασέτα menshouse.gr Όσο το αφήνεις σε πνίγει: Το τραύμα που γεννάει κατάθλιψη και κρίση πανικού menshouse.gr Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Νεαρός άνδρας που απορρίφθηκε από 15 πανεπιστήμια πουλάει τη δεύτερη startup του σε ηλικία 19 ετών SHARE