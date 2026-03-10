Νεαρός άνδρας που απορρίφθηκε από 15 πανεπιστήμια πουλάει τη δεύτερη startup του σε ηλικία 19 ετών

Ο μόλις 19 ετών νεαρός επιχειρηματίας Zach Yadegari έχει ήδη καταφέρει κάτι που πολλοί άλλοι κυνηγούν για χρόνια: την πώληση δύο startups.

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