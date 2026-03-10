Τραγωδία στην Κολομβία: Οι τελευταίες στιγμές 28χρονης που πέφτει στο κενό από τσουλήθρα - «Θα με πιάσει κανείς;»

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφει τη στιγμή πριν από τη μοιραία βόλτα σε τσουλήθρα στο πάρκο Entre Flores: η Γιούρις Κριστέλ Γκαρσία Μανρίκ φαίνεται να είναι ανήσυχη για την κάθοδό της ρωτώντας τους εργαζόμενους στο πάρκο «θα με πιάσει κανείς;».
«Ναι, μην φοβάσαι» της απάντησε ο χειριστής του παιχνιδιού πριν την στείλει να κατέβει με ταχύτητα την τσουλήθρα στο πάρκο Entre Flores.
Στο ίδιο βίντεο φαίνεται η 28χρονη, η οποία ήταν μητέρα ενός κοριτσιού 4 ετών, να ξεκινά την κάθοδο και δευτερόλεπτα αργότερα να φεύγει στο κενό σε μια στροφή. Κάποιος έπειτα ακούγεται να ρωτάει «Έπεσε;».
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πτώση της είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, την κοιλιά και το στήθος.
Η 28χρονη άφησε την τελευταία της πνοή ενώ μεταφερόταν βαρύτατα τραυματισμένη στο νοσοκομείο ενώ για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα.