Τραγωδία στην Κολομβία: Οι τελευταίες στιγμές 28χρονης που πέφτει στο κενό από τσουλήθρα - «Θα με πιάσει κανείς;»

Τραγωδία σημειώθηκε σε πάρκο ψυχαγωγίας στη Κολομβία, καθώς μια 28χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της πέφτοντας στο κενό από ύψος 4,5 μέτρων κατεβαίνοντας μια τσουλήθρα.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφει τη στιγμή πριν από τη μοιραία βόλτα σε τσουλήθρα στο πάρκο Entre Flores: η Γιούρις Κριστέλ Γκαρσία Μανρίκ φαίνεται να είναι ανήσυχη για την κάθοδό της ρωτώντας τους εργαζόμενους στο πάρκο «θα με πιάσει κανείς;».

«Ναι, μην φοβάσαι» της απάντησε ο χειριστής του παιχνιδιού πριν την στείλει να κατέβει με ταχύτητα την τσουλήθρα στο πάρκο Entre Flores.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται η 28χρονη, η οποία ήταν μητέρα ενός κοριτσιού 4 ετών, να ξεκινά την κάθοδο και δευτερόλεπτα αργότερα να φεύγει στο κενό σε μια στροφή. Κάποιος έπειτα ακούγεται να ρωτάει «Έπεσε;».

Tragedia en Chinácota: mujer muere tras accidente en tobogán



Una mujer de 28 años, identificada como Yiris Cristel García, oriunda de Tibú, Norte de Santander, perdió la vida en Chinácota, Norte de Santander, tras lanzarse de un tobogán en una atracción turística.



Según los… pic.twitter.com/3nMvUHwbtO — EL INFORMÁNTE CÓRDOBA 👁️🕵🏼‍♂️ (@elinformanteCor) March 7, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πτώση της είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, την κοιλιά και το στήθος.

Η 28χρονη άφησε την τελευταία της πνοή ενώ μεταφερόταν βαρύτατα τραυματισμένη στο νοσοκομείο ενώ για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα.