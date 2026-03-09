Τραμπ για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Δεν θα σας πω τα σχέδιά μου γι' αυτόν - Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του»

Παράλληλα, ο Αμερικανός ηγέτης απέφυγε να αποκαλύψει τη στρατηγική του έναντι του νέου Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα στην εφημερίδα The Post, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως «δεν έχει καμία πρόθεση» να διατάξει την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν με σκοπό τη φύλαξη των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ισφαχάν. Παράλληλα, ο Αμερικανός ηγέτης απέφυγε να αποκαλύψει τη στρατηγική του έναντι του νέου Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση σχετικά με αυτό. Δεν είμαστε καθόλου κοντά σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, διαψεύδοντας τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με αντικείμενο την αποστολή στρατευμάτων στις υπόγειες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, κοντά στην ιστορική πρωτεύουσα της Περσίας.

Ο Τραμπ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον 56χρονο Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στην ηγεσία της θεοκρατίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, επέλεξε να μην επαναλάβει την προγενέστερη απειλή του περί εξόντωσης οποιουδήποτε διαδόχου θα αναλάμβανε την εξουσία χωρίς την έγκρισή του.

«Δεν θα σας πω», αποκρίθηκε ο Τραμπ ερωτηθείς για τα σχέδιά του όσον αφορά τον νεότερο Χαμενεΐ. «Δεν θα σας πω. Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του», πρόσθεσε.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε από το Trump National Golf Club στο Ντόραλ της Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε τέλος στα σενάρια περί χερσαίας επιχείρησης στο Ισφαχάν, επιβεβαιώνοντας όσα είχε δηλώσει νωρίτερα στους δημοσιογράφους επί του Air Force One, πως δηλαδή «δεν έχουμε συζητήσει» ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Πηγή: ethnos.gr