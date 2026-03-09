Μητσοτάκης και Μακρόν από την Πάφο: «Η Κύπρος δεν είναι μόνη, η ασφάλειά της είναι ευρωπαϊκή υπόθεση»

Σαφές μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης από την τριμερή, με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Με σαφείς αναφορές στην ευρωπαϊκή διάσταση της ασφάλειας της Κύπρου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έστειλαν τη Δευτέρα (09.03.2026) ισχυρό μήνυμα στήριξης προς τη Λευκωσία, κατά τις κοινές δηλώσεις τους με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά την τριμερή συνάντηση στην Πάφο. «Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ ο κ. Μακρόν υπογράμμισε ότι «όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό και αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης», δίνοντας έμφαση στον αδιάρρηκτο δεσμό Αθήνας και Λευκωσίας. Απευθυνόμενος στον κυπριακό ελληνισμό, υιοθέτησε υψηλούς τόνους, λέγοντας ότι η Ελλάδα θα στεκόταν στο πλευρό της Κύπρου ακόμη και μόνη της. «Αδέρφια μου, βρίσκομαι εδώ μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Θα ήμασταν στο πλευρό σας ακόμη και μόνοι. Αλλά δεν είμαστε μόνοι», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα και η Ευρώπη εκφράζουν πλέον την αλληλεγγύη τους με έργα και όχι μόνο με λόγια.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε πως η ασφάλεια της Κύπρου τέθηκε ως εθνική προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή της κρίσης, γεγονός που αποδείχθηκε από την άμεση παρουσία των ελληνικών φρεγατών «Ψαρά» και «Κίμων» αλλά και των μαχητικών F-16. «Από την αρχή αυτής της κρίσης έθεσα ως βασική εθνική προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου, έναν τόπο που μας συνδέουν οι πιο ισχυροί εθνικοί, ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί. Η ασφάλεια της Κύπρου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σίγουρα παράγοντας σταθερότητας για όλη την Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες, προκειμένου να δώσουν το παρών της ειρήνης και της σιγουριάς σε αυτά τα ιερά χώματα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε προσωπικά τον Εμανουέλ Μακρόν για την άμεση κινητοποίηση της Γαλλίας, ενώ αναφέρθηκε και στη συνδρομή της Ιταλίας και της Ισπανίας, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση αυτή αποτυπώνει στην πράξη τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι η παρουσία των δυνάμεων είναι αμιγώς αμυντική και αποσκοπεί στην προστασία ενός κράτους-μέλους που απειλείται, χωρίς να συνιστά εμπλοκή σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις παρενέργειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας απόλυτο συναγερμό και απορρίπτοντας κάθε εφησυχασμό. Προειδοποίησε για το ενδεχόμενο μεγάλων προσφυγικών ροών και τόνισε την ανάγκη να εγκαταλείψει το Ιράν τις πολιτικές του φιλοδοξίες που πυροδοτούν την αστάθεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη προστασίας του Λιβάνου και του επαναπατρισμού των Ελλήνων από την εμπόλεμη ζώνη, σημειώνοντας ότι πρέπει να στηριχθεί η κυβέρνηση του Λιβάνου και να αποφευχθούν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στα νότια της χώρας. Επεσήμανε δε πως σε έναν κόσμο που βιώνει πρωτοφανή αναταραχή, η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει μια υπεύθυνη δύναμη ικανή να συνδιαμορφώνει τις παγκόσμιες εξελίξεις, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στις δηλώσεις του εξέφρασε τη στήριξη του στην Κυπριακή Δημοκρατία και είπε ότι «βρίσκομαι εδώ για να σας πω ότι όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη». Το Κυπριακό, -είπε, απευθυνόμενος στον κ. Χριστοδουλίδη- «είναι πολύ σημαντικό θέμα όχι μόνο για εσάς και την Ελλάδα αλλά και για τη Γαλλία και δείχνει τη σημασία της εταιρικής σχέσης που έχουμε». Σημείωσε δε ότι πίσω από το κείμενο που υπογράψανε οι τρεις ηγέτες «υπάρχει η δέσμευση μας και η στρατιωτική μας παρουσία. Η επίθεση με ντρόουν μας οδήγησε να στείλουμε αντιαεροπορικό σύστημα και την φρεγάτα» είπε και χαιρέτισε τις άλλες χώρες που έχουν συνδράμει.

Όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ βρίσκεται πολύ κοντά στην Κύπρο και σκοπός της παρουσίας του είναι η ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού. Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις στράφηκαν κατά γειτονικών χωρών και εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε αυτές. Είπε ότι η Γαλλία θέλει να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα και η επιχείρηση «Ασπίδα» που ηγείται η Ελλάδα είναι η απτή απόδειξη αυτής της συνεργασίας.

Είπε επίσης ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική και ο σκοπός του είναι να σταματήσει η Χεσμπολάχ οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ, και το Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Πηγή: newsit.gr