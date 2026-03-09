Είναι αυτός ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου; Νέες φωτογραφίες από το σπίτι του Έπσταϊν στο Μανχάταν

Μια φωτογραφία που φαίνεται να δείχνει τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ με ένα θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν καθισμένο στα γόνατά του, δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και αναδημοσιεύεται από τη βρετανική Daily Mirror που φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ.

Η εικόνα δείχνει έναν άνδρα που φορά μπλε πουκάμισο και γκρι μπουφάν με κουκούλα, με τα χέρια του γύρω από μια ξανθιά γυναίκα, άγνωστης ηλικίας, η οποία κάθεται στα γόνατά του. Ο άνδρας, που βρίσκεται μέσα στην έπαυλη του παιδόφιλου στο Μανχάταν, εικάζεται ότι είναι ο πρώην Δούκας του Γιορκ.

Μια δεύτερη φωτογραφία δείχνει τον ίδιο άνδρα καθισμένο, με μια διαφορετική νεαρή γυναίκα να στέκεται πίσω του και να έχει τυλίξει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του. Όπως συμβαίνει με όλες τις γυναίκες που θεωρούνται θύματα του Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ), τα πρόσωπα των δύο γυναικών έχουν καλυφθεί από τις Αρχές.

Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη το 2010

Οι εικόνες, που είναι μικρές και χαμηλής ανάλυσης, φαίνεται να έχουν τραβηχτεί μέσα στην τραπεζαρία του αρχοντικού του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη. Συγκαταλέγονται ανάμεσα σε περίπου 180.000 φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης βάσει του νόμου Epstein Files Transparency Act.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, ηλικίας 66 ετών, επισκέφθηκε το αρχοντικό του Έπσταϊν στο Μανχάταν για μια εβδομαδιαία διαμονή τον Δεκέμβριο του 2010. Ο έκπτωτος πρίγκιπας δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC Newsnight το 2019 ότι έκανε το ταξίδι επειδή ήταν «πολύ έντιμος» για να μην αποχαιρετήσει προσωπικά τον καταδικασμένο παιδόφιλο.

Ωστόσο, αλληλογραφία και έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν ότι οι δύο άνδρες πέρασαν το ταξίδι τους με διάφορες κοινωνικές επαφές και παρέμειναν σε επαφή για πολύ καιρό μετά.

Στο ίδιο σπίτι με προηγούμενη φωτογραφία

Μια φωτογραφία, που δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο, δείχνει τον Άντριου στα τέσσερα, να σκύβει πάνω από μια νεαρή γυναίκα. Η εικόνα πιστεύεται ότι τραβήχτηκε στην ίδια τραπεζαρία του σπιτιού του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του 2010.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι ο πρώην δούκας φαίνεται να φορά ένα παρόμοιο τζιν με εκείνο που φορούσε όταν φωτογραφήθηκε να περπατά στο Central Park στις 2 Δεκεμβρίου 2010.

Ένα χαρακτηριστικό κόκκινο-και-λευκό ριγέ τραπεζομάντιλο φαίνεται επίσης στο τραπέζι πίσω του. Η απομάκρυνση του από τη δημόσια ζωή ξεκίνησε αφού κατηγορήθηκε από τη Βιρτζίνια Τζιούφρε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν εκείνη ήταν 17 ετών, αφού είχε «παραχωρηθεί» σε αυτόν από τον καταδικασμένο παιδόφιλο.

Ο πρώην πρίγκιπας έχει αρνηθεί αρκετές φορές την κατηγορία, ωστόσο ο Κάρολος τού αφαίρεσε όλους τους βασιλικούς τίτλους.

Μετά τη δημοσιοποίηση τριών εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, ο Άντριου συνελήφθη τον Φεβρουάριο με την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος. Η αστυνομία της Thames Valley ερευνά καταγγελίες ότι παρέδωσε ευαίσθητες πληροφορίες στον Έπσταϊν ενώ υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα email που τον «καίνε»

Μια σειρά από email που δημοσιοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες φαίνεται επίσης να υποδηλώνουν ότι ο Έπσταϊν σύστησε στον Άντριου νεαρές γυναίκες μετά την καταδίκη του το 2008 στη Φλόριντα για προαγωγή ανήλικης σε πορνεία.

Σε ένα email που στάλθηκε τον Αύγουστο του 2010, ο Αμερικανός φαίνεται να προσφέρει να συστήσει στον τότε πρίγκιπα μια «όμορφη» 26χρονη Ρωσίδα.

Σε μεταγενέστερο email, η γυναίκα φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, λέγοντας στον Έπσταϊν ότι είχε μια «καταπληκτική βραδιά». Τον επόμενο μήνα, ο καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης είπε στον φίλο ότι θα έφερνε αρκετές γυναίκες σε ένα δείπνο στο Buckingham Palace, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας που περιέγραψε ως «Ρουμάνα, πολύ χαριτωμένη».

Πηγή: ethnos.gr